29 российских туристов отравились в отеле Хургады. Задержаны шеф-повар и замдиректора

47 туристов, в том числе 29 россиян российских туристов, отдыхавших в пятизвездочном отеле на египетском курорте Хургада, попали в больницу с острым отравлением. По имеющейся информации, среди отравившихся много детей.

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Отравление туристов в отеле AMC Royal в Хургаде расследует Генеральная прокуратура Египта, двух сотрудников гостиницы задержали, сообщили египетские власти. Это шеф-повар и заместитель директора отеля по еде и напиткам. Директора отеля отстранили от работы на три месяца.

По последним данным, всего в больницы поступили 29 россиян, 14 туристов из Эстонии и четверо из Чехии.

Специалисты взяли для анализа образцы еды и напитков с кухни отеля и из холодильников.

Позднее генеральный консул России в Хургаде Виктор Воропаев сообщил, что 24 российских туриста остаются в больнице, остальных выпишут в ближайшее время.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что состояние отравившихся туристов не вызывает опасений, тяжелых случаев нет.

Виктор Воропаев рассказал журналистам, что местные санитарные власти приняли решение о закрытии на 48 часов отеля AMC Royal, в котором произошел инцидент. По информации Федерации туристических палат, местная прокуратура уже начала расследование.

Помощник министра туризма Египта Абдель Фаттах аль-Асы подтвердил, что отель закрыт решением минтуризма страны на неопределенный срок.

"Отель, где произошел инцидент, решено закрыть, он не принимает новых постояльцев — в нем проживают только те, кто приехал до этого. В отеле проводится проверка комиссией минтуризма и минздрава для контроля на соответствие всем критериям, пока не закончится отдых гостей отеля", — сказал он РИА Новости.

Однако в самом отеле агентству сообщили, что он продолжает принимать бронирования.

Телеканал РЕН-ТВ опубликовал видеозапись из отеля, сделанную одним из постояльцев, на которой видно, что гостиница продолжает работать в обычном режиме.

В беседе с журналистами туристы в основном жалуются на высокую температуру, рвоту и диарею, а также на антисанитарию в отеле.

"Больница переполнена только жителями нашего отеля. В основном, все дети. Заносят на руках… Привозят партиями по 10-15 человек. Все нервничают. У детей температура под 40", — рассказала изданию "Бизнес Online" туристка из Татарстана Елена Сергеева.

"В отеле на первый взгляд не было ничего подозрительного. Но тарелки часто были грязные. В мелочах можно было найти антисанитарию. Пообедали и переехали в другой. А ночью у сестры и у меня начались такие же признаки отравления. Где-то в час ночи стало очень плохо. Только сейчас приходим в норму благодаря таблеткам", — рассказала телеканалу РЕН-ТВ другая постоялица отеля.

Гостиницы забиты, билеты подорожали

Россияне стали активно покупать туры в Египет после того, как президент Владимир Путин объявил о введении режима нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября в связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

25 октября исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе рассказала РИА Новости, что российские туристы разобрали почти все места в дорогих отелях Египта на длинные ноябрьские выходные.

"Туроператоры фиксируют рекордный спрос на туры в Египет на период ноябрьских праздников. Спрос подтолкнул локдаун в Москве и регионах", — говорила она.

В посольстве Египта в Москве позднее рассказали "Известиям" о дефиците номеров в пятизвездочных гостиницах страны из-за беспрецедентного наплыва российских туристов.

Стоимость туров из России в Турцию и Египет на период длинных выходных выросла, как и цена на авиабилеты, сообщал РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

По его словам, перед началом режима нерабочих дней некоторые билеты в Египет и Турцию из России подорожали на 30%.

Россия официально возобновила авиасообщение с египетскими курортами Хургадой и Шарм-эш-Шейхом в августе этого года.