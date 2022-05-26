6 лет колонии: приговор Софье Сапеге вступил в силу
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Приговор россиянке Софье Сапеге, задержанной в Беларуси после принудительной посадки самолета Ryanair в Минске в 2021 году, вступил в силу. Сапегу приговорили к шести годам заключения в колонии общего режима. Как заявили в Верховном суде Беларуси в среду, 25 мая, защита россиянки не обжаловала эту меру.

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Ранее Сапега написала белорусскому правителю Александру Лукашенко прошение о помиловании. Об этом рассказал ее отчим Сергей Дудич в эфире радиостанции "Эхо Москвы". Он также напомнил, что родственники обращались с просьбой о помощи в администрацию президента РФ после задержания Сапеги.

Задержание Софьи Сапеги

Софья Сапега была задержана в мае 2021 года вместе с бывшим редактором оппозиционного Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем после принудительной посадки белорусской стороной рейса Ryanair в Минске. В декабре Следственный комитет Беларуси предъявил Сапеге окончательное обвинение по статье о разжигании вражды. Шесть лет лишения свободы - минимальное наказание по этой статье.

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