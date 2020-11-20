75 лет Нюрнбергскому процессу: как судили главных нацистов

20 ноября 1945 года в Нюрнберге начался судебный процесс над главными нацистскими преступниками. DW рассказывает, как и где он проходил.

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За что судили в Нюрнберге

Суд над главными нацистскими преступниками начался в Нюрнберге 20 ноября 1945 года. Подсудимых обвиняли по четырем пунктам: заговор с целью совершения преступлениий против мира, развязывание захватнической войны, преступления против человечности и военные преступления. Судебный процесс длился почти год. Были заслушаны показания 280 свидетелей. Протоколы и доказательства составили 40 томов.

На скамье подсудимых

В Нюрнберге судили 24 человека, представлявших элиту "третьего рейха". Погибшего или скрывшегося Мартина Бормана, секретаря Гитлера, судили заочно. А на скамье подсудимых оказались, среди прочих, второй человек в нацистской Германии Герман Геринг, заместитель "фюрера" по НСДАП Рудольф Гесс, министр иностранных дел "третьего рейха" Йоахим фон Риббентроп.

Город партийных съездов

Нюрнберг не случайно был выбран для процесса над нацистскими преступниками. В этом городе проходили партийные съезды НСДАП во времена "третьего рейха". Здесь Гитлер устраивал грандиозные пропагандистские шоу, в которых участвовали тысячи человек. Символическое значение Нюрнберга позволило западным союзникам уговорить советскую сторону устроить процесс на подконтрольной американцам территории.

Дворец правосудия под охраной

Нюрнберг лежал в развалинах, но Дворец правосудия чудом сохранился. Была повреждена часть крыши, выбиты стекла, но все это быстро отремонтировали. В огромном здании можно было разместить всех сотрудников Международного трибунала — около тысячи человек. Важно было и то, что Дворец правосудия был соединен с тюрьмой, где содержались обвиняемые, подземным переходом. Здание очень серьезно охраняли.

Советские судьи трибунала

В состав Международного трибунала входило восемь судей — по два от СССР, США, Великобритании и Франции. СССР в трибунале представляли генерал-майор юстиции Иона Никитченко, участвовавший в нескольких судебных процессах над "врагами народа" во второй половине 1930-х годов, и его заместитель, подполковник Александр Волчков. Они были единственными, кто сидел в военной форме.

Главный американский обвинитель

Главным обвинителем от США на Нюрнбегском процессе над главными нацистскими преступниками был Роберт Джексон — генеральный прокурор, позже — член Верховного суда Соединенных Штатов. После Нюрнберга он прославился тем, что в 1954 году сыграл ведущую роль в судебном процессе, в результате которого в США отменили расовую сегрегацию в школах.

Люди и организации

В Нюрнберге судили не только национал-социалистических лидеров — таких, как Геринг, — но и преступные организации "третьего рейха ": СС, СА, СД и гестапо, руководящий состав НСДАП, Имперский кабинет министров, генеральный штаб и Верховное командование вермахта. СА, кабинет министров, генштаб и командование вермахта по формально-правовым причинам преступными организациями признаны не были.

Смертные приговоры

12 подсудимых были приговорены в Нюрнберге к смертной казни через повешение (Борман — заочно). Герман Геринг покончил жизнь самоубийством за полтора часа до казни, которой руководил сержант американской армии Джон Вудз с двумя помощниками. Первым повесили Риббентропа.

Двенадцать Нюрнбергских процессов

Процесс над главными нацистскими преступниками был первым из двенадцати Нюрнбергских процессов. Позже проходили суды над нацистскими судьями, врачами концлагерей, айнзацгруппами, промышленниками "третьего рейха" и другие. Всего на них судили 185 обвиняемых, из которых 24 были приговорены к смертной казни, еще 20 — к пожизненному заключению.

Мемориальный музей

Зал № 600 во Дворце правосудия в Нюрнберге, где проходил судебный процесс над главными нацистскими преступниками, сохранился по сей день. Сейчас во Дворце правосудия открыт мемориальный музей истории Нюрнбергского процесса, частью которого является этот зал заседаний.