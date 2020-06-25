750 тысячам жителей Минска запретили пить воду из-под крана
Foto: Panthermedia/Scanpix

Минскводоканал запретил жителям Фрунзенского (464 тысячи жителей) и Московского (300 тысяч жителей) районов Минска пить воду из-под крана, свидетельствует опубликованное в ночь на 25 июня объявление на сайте Минскводоканала.

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Утром ведомство попросило жителей Фрунзенского и Московского районов "в утренние часы использовать воду на хозяйственно-бытовые нужды или обеспечить ее слив в течение 10-15 минут". Можно ли ее пить после слива, не уточнялось, сообщает Meduza.

Накануне жители некоторых районов Минска стали жаловаться на неприятный запах воды из-под крана, говоря, что ее невозможно пить и ею нельзя мыться. Минсководоканал заявил, что во Фрунзенском и Московском районах показатель запаха воды находится в верхнем допустимом пределе, но все остальные показатели качества в норме.

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