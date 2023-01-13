А были ли сокровища? Что ищут кладоискатели в голландской деревне Оммерен

Жители деревни Оммерен на востоке Нидерландов призывают нагрянувших к ним кладоискателей оставить их в покое. Недавно в деревню хлынула целая толпа в поисках сокровищ, якобы зарытых там в конце Второй мировой войны отступавшими немецкими солдатами.

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Охота началась вскоре после того, как Национальный архив страны рассекретил по прошествии 75 лет старую карту, нарисованную от руки. На ней, прямо как в пиратских романах, был нанесен красный крест в том месте, где якобы были закопаны в ящиках из-под патронов несметные сокровища — алмазы, рубины, золото и серебро.

Крест этот стоял в деревушке Оммерен в восточной голландской провинции Гелдерланд. Именно там пролегала линия фронта, когда союзники решили в сентябре 1944 года провести отчаянную десантную операцию под названием Market Garden с целью пробить путь на север Германии.

Сегодня в районе Оммерена проводится уже другая (но не менее провальная) операция: в полях, перелесках и даже на частных лужайках видны следы свежих (и незаконных) раскопок и разнообразные куски ржавого металла, потревоженные металлоискателями.

"Я переехал сюда в поисках тишины и покоя, — жалуется Сандер, владелец пса по кличке Буф, которого он вывел на прогулку. — Сегодня о нашей деревне знает, кажется, уже весь мир". К нему самому домой уже не раз стучались и просили указать места, где может быть зарыт клад.

"У этой земли и в самом деле богатая история, — говорит он. — Вон на той белой вилле квартировали немецкие офицеры. А когда становятся известны новые факты, у людей вновь просыпается интерес".

Среди рассекреченных документов имеется и свидетельство немецкого солдата, по словам которого в августе 1944 года в здание банка в городе Арнем, что в 40 километрах от Оммерена, попала бомба, и содержимое хранилища, в котором были украшения, драгоценные камни, золотые часы и монеты, разлетелось по округе.

По словам этого солдата, несколько оккупантов прикарманили, что смогли, и спрятали все это в том, что было под рукой — коробках из-под патронов и хлеба. В последние недели войны, когда немцы отступали, эти солдаты решили припрятать сокровища.

После войны в Нидерландах был создан так называемый Голландский институт военных документов — эта организация среди прочего занималась розыском имущества, экспроприированного нацистами, и сотрудники института записали показания молодого немецкого парашютиста по имени Гельмут Зондер, который и рассказал эту историю, а заодно нарисовал карту, вызвавшую сейчас такой ажиотаж.

Foto: EPA/Scanpix/LETA

Клад обещал быть таким богатым, что прежде чем рассекретить карту, власти страны сами провели серию раскопок. Теперь жительница деревни Петра ван Дее негодует на архив за то, что он опубликовал эту информацию и лишил покоя всю ее семью.

"Я потеряла сон, они перекопали весь мой сад", — говорит она. Петра утверждает, что одолели не только ее, но и соседей, которые по ночам просыпаются от того, что незнакомые люди с фонариками на лбу ожесточенно копают лопатами у них на лужайках. Петра хочет, чтобы кладоискатели отстали от них. "Держитесь подальше от чужой собственности, вам тут нечего искать", — говорит она.

Карта с зарытыми сокровищами и другие документы времен войны десятилетиями хранились глубоко в недрах Национального архива, где люди в синих комбинезонах толкали по узким проходам тележки, буквально перегруженные историей.

"Мы такого никак не ожидали", — призналась мне советник архива по вопросам свободы информации Аннет Ваалкенс, открывая очередное досье 1940-х годов.

Она заверила меня, что если бы они только могли представить, что старая карта сокровищ так заинтересует общественность и привлечет к Оммерену всеобщее внимание, сотрудники архива обязательно заранее предупредили бы местный муниципалитет.

Недавно в деревне даже пришлось запретить металлоискатели из опасений, что поисковики-любители могут наткнуться на неразорвавшиеся боеприпасы времен Второй мировой.

К счастью, пока что обходится без жертв и травм, однако несколько штрафов уже было выписано, и в любом случае всякий, кто найдет золото, обязан будет объявить об этом и передать находку местным властям, которые владеют землей.

"Как в случае с любой историей военных времен, она связана с трагедией, — подчеркивает Аннет Ваалкенс. — Действительно, за сказкой о сокровищах кроется страшная реальность — гибель 50 млн человек, в том числе 6 млн евреев, уничтоженных нацистами в результате Холокоста".

В архивных документах нет упоминаний о том, кем были законные владельцы драгоценностей. Скорее всего, это были местные жители, отдавшие свои драгоценности в банк на хранение в надежде уберечь их от нацистов. Активы, конфискованные у еврейских семей, нацисты обычно отправляли в банк Амстердама.

По словам работников архива, им ничего не известно о смерти немецкого парашютиста, нарисовавшего карту, так что у Гельмута Зондера, которому по документам должно быть 98 лет, вполне может быть ключ к разгадке истории с сокровищами.

Пока что ценности так и не были обнаружены (по крайней мере, официально), и у работников архива на то есть сразу несколько объяснений:

Гельмут Зондер мог банально врать. Однако его свидетельства были много раз перепроверены и по-прежнему звучат правдоподобно;

Кто-то из местных жителей или немецких солдат позже прибрал к рукам клад без ведома властей;

Один из членов Голландского института втайне от своих коллег обнаружил и присвоил клад.



Не исключено, что кладом могли завладеть и два американских офицера, которых видели рядом с кучами свежевырытой земли.

Вскоре после войны следователи пришли к выводу, что ценность клада составляет миллионы, и его стоит искать. Однако сегодня власти полагают, что если неуловимые сокровища когда-то и существовали, они, скорее всего, давно найдены.