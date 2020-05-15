Администрацию США обязали предоставить письма о военной помощи Украине

Администрация президента США отказывалась передавать электронную переписку, ссылаясь на то, что документы могут быть засекречены. Судья заявила, что лично определит, защищены ли письма исполнительной привилегией.

В США федеральный судья Эми Джексон обязала администрацию президента Дональда Трампа передать по меньшей мере 20 электронных писем, в которых говорилось о военной помощи Вашингтона Украине. Об этом сообщила в четверг, 14 мая, радиостанция "Голос Америки".

Ранее в Белом доме отказывались предоставить эти документы, ссылаясь на то, что переписка президента, вице-президента или непосредственных советников может быть засекречена, если содержит военную или государственную тайну. На это судья Джексон заявила, что лично определит, защищены ли данные письма исполнительной привилегией. Документы должны быть предоставлены до 20 мая.

Июльская беседа Трампа и президента Украины Владимира Зеленского привела к громкому политическому скандалу в США и стала причиной запуска процедуры импичмента главы американского государства. По версии ряда демократов, администрация Трампа могла заморозить перечисление средств, чтобы усилить давление на власти в Киеве. Те, предположительно, должны были содействовать кампании по переизбранию Трампа на посту президента США, открыв расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена — одного из главных соперников Трампа на выборах в 2020 году.

Однако Сенат США, контролируемый республиканцами, не поддержал импичмент Дональда Трампа.