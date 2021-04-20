Адвокаты Навального сообщили о его слабом состоянии

Российский политик Алексей Навальный, голодающий в колонии на протяжении трех недель, не получает никакой медицинской помощи. Об этом сообщили во вторник, 20 апреля, его адвокаты Ольга Михайлова и Вадим Кобзев.

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Как заявила журналистам Михайлова вблизи колонии во Владимирской области, Навальный очень слаб, ему трудно говорить и сидеть. Тюремные медики не предоставляют Навальному никакого лечения, подчеркнула она и призвала перевести оппозиционера в гражданскую больницу в Москве.

В свою очередь Вадим Кобзев написал в соцсетях, что Алексей Навальный "находится в одиночной камере туберкулезной больницы колонии строгого режима". После госпитализации 18 апреля ему с четвертого раза поставили капельницу с глюкозой, а 19 апреля "три медсестры предприняли шесть попыток сделать еще одну капельницу, но так и не смогли попасть в вену", заявил Кобзев и добавил, что иного лечения его подзащитному предоставлено не было.

Навальный поблагодарил за поддержку



Между тем в Instagram Алексея Навального появился новый пост. "Увидели бы сейчас меня - посмеялись. Ходит, пошатываясь, скелет по камере. В руках судебное постановление, свернутое в бумажную трубку. Этим постановлением скелет отчаянно лупит комаров, сидящих на стенах и потолке. Эти пищащие и кусающиеся твари прикончат человека быстрее любой голодовки", - написал он.

Навальный также сообщил, что рад "огромной поддержке" в России и по всему миру, о которой ему рассказал его адвокат, прорвавшийся к нему накануне на несколько минут. "Спасибо вам огромное. Таких, как я, у кого нет ничего, кроме кружки с водой, надежды и веры в свои убеждения, очень много. И в России, и в мире. И в тюрьмах, да и на воле тоже. Им крайне важно чувствовать вашу поддержку и солидарность. Вроде это совсем не много и не сложно. Но нет лучшего оружия против несправедливости и беззакония", - отметил он.

Преследование Алексея Навального



Алексей Навальный был задержан 17 января сразу после возвращения в РФ из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления боевым веществом "Новичок". Суд в Москве 2 февраля заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев. Он находится в ИК-2 во Владимирской области.

С 31 марта политик держит голодовку в знак протеста против недопуска к нему врачей. Соратники и адвокаты политика неоднократно указывали на ухудшение состояния его здоровья, невозможность передать рекомендованные лекарства и пытки лишением сна. Сам Навальный указал на готовность сотрудников колонии перейти к принудительному кормлению. 19 апреля ФСИН сообщила о переводе политика в стационар областной больницы для осужденных на территории исправительной колонии №3. Однако руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков призвал скептически отнестись к этим сведениям. "Пока адвокаты его не найдут, мы не будем понимать, где он и что с ним", - подчеркнул соратник оппозиционера.

ЕС, США, Великобритания и балтийские страны обнародовали обращения к российским властям с призывом обеспечить оппозиционера надлежащим медицинским обслуживанием и позволить ему общаться с адвокатами. Соединенные Штаты пригрозили Кремлю последствиями в случае смерти Навального. Запад повторил призыв немедленно и безоговорочно освободить политика и провести полное расследование отравления его в России "Новичком". Команда Навального объявила о досрочном проведении большого митинга в поддержку Алексея Навального 21 апреля, указав на неотложность мер.