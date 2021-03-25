Адвокаты пытаются попасть к Алексею Навальному в ИК-2 в Покрове
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

УФСИН по Владимирской области сообщило об удовлетворительном состоянии Навального, отбывающего срок в колонии в Покрове. Соратники политика уверены, что тот находится в больнице.

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Адвокаты российского оппозиционера Алексея Навального, отбывающего реальный срок по делу "Ив Роше" в ИК-2 Владимирской области, приехали в Покров и пытаются добиться разрешения навестить подзащитного, состояние здоровья которого, по их данным, значительно ухудшилось. Об этом в четверг, 25 марта, сообщил ближайший соратник Навального Леонид Волков.

Волков также прокомментировал заявление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о состоянии здоровья политика. "…Как мы и предполагали, Навальный в больнице, и поэтому вчера адвокатов не пустили и врали им про "режимные мероприятия", и с ним происходит что-то очень нехорошее", — написал он в соцсетях.

Между тем сотрудник отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров напомнил, что после отравления Навального в Омске томские врачи также утверждали, что его состояние здоровья является стабильным, а об удовлетворительном состоянии Навального российские власти заявляли после его отравления в спецприемнике в 2019 году.

Навальный находится в колонии с 15 марта


Навальный находится в колонии № 2 в городе Покров Владимирской области с 15 марта. В первый день пребывания там Навальный написал в соцсетях, что у него "в целом все хорошо". 22 марта в соцсетях оппозиционера появился пост о "любимых моментах дня" в колонии, о его состоянии здоровья ничего не говорилось.

Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где он с августа 2020 года проходил лечение от последствий отравления в России запрещенным боевым веществом семейства "Новичок". Оппозиционный политик был задержан и 2 февраля приговорен к 2,5 лет колонии по обвинению в нарушении обязательств условно осужденного по делу косметической компании "Ив Роше". В рамках этого дела Алексей Навальный и его брат Олег в 2014 году были признаны виновными в хищении.

23 и 31 января в десятках городов России и мира прошли акции в поддержку Навального. На протестах в РФ были задержаны несколько тысяч человек. 14 февраля по России вновь прошли мирные акции солидарности с оппозиционером и другими политзаключенными. ЕС и США 2 марта синхронно ввели санкции за преследование Навального.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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