Афганистан: из Кабула вылетел первый после ухода американцев пассажирский рейс
Foto: AP/Scanpix/LETA

Больше ста человек покинули Афганистан на первом после ухода американских войск коммерческом рейсе из кабульского аэропорта. Чартерный рейс авиакомпании Qatar Airways приземлился в столице Катара Дохе в четверг, второй рейс должен состояться в пятницу.

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Аэропорт Кабула не работал больше недели, с ночи на 31 августа, когда США и союзники завершили массовую эвакуацию граждан западных стран и работавших с ними афганцев и передали аэропорт "Талибану" (организация, признанная террористической и запрещенная в России).

На борту находились 13 британских граждан, 43 гражданина Канады, 13 граждан Нидерландов и граждане США, их число не называется.

Ранее сообщалось, что в Афганистане после ухода войск США остаются около ста американских граждан.

После вылета рейса Белый дом подтвердил, что на борту самолета были граждане США, а также поблагодарил Катар за помощь в организации рейса.

Пресс-секретарь Национального совета безопасности США Эмили Хорн сказала журналистам, что Соединенные Штаты постараются продолжить эвакуацию американцев и работавших с ними афганцев и одобрительно отозвалась о талибах.

"Они проявили гибкость, и они вели себя по-деловому и профессионально в контактах с нами относительно этого предприятия", — сказала Хорн.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб также выразил благодарность Катару.

Американский гражданин афганского происхождения, который попросил не называть его имени, рассказал агентству Франс-Пресс, что утром в четверг ему позвонили из Госдепартамента США и сказали ехать в аэропорт.

Рейс, которым улетел этот человек и десятки других, стал первым коммерческим рейсом после того, как закончилась эвакуация, которой руководили американские военные.

Катар, где приземлился самолет, последние годы выступал в качестве посредника между "Талибаном" и международным сообществом. Многие страны, включая США, переместили свои посольства из Кабула в Доху после захвата власти талибами.

По словам катарских официальных лиц, возобновлением работы кабульского аэропорта совместно занимаются Катар и Турция.

За две последние недели августа, с момента захвата Кабула талибами, США и другие западные страны вывезли из Афганистана более 124 000 иностранцев и работавших с ним афганцев, которые боялись мести талибов.

В дни, последовавшие за блицкригом "Талибана", в аэропорту и возле него скопились тысячи людей, пытавшихся попасть на эвакуационные рейсы. В самые первые дни некоторые афганцы, прорвавшиеся на летное поле, даже цеплялись за взлетавшие самолеты.

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