Афганистан: Мазари-Шариф и Джелалабад сдались, талибы окружают Кабул

Бойцы "Талибана" продолжает стремительное наступление в Афганистане: утром в воскресенье они без боя взяли Джелалабад,, накануне почти без боя сдался Мазари-Шариф; военные США тем временем возвращаются в Кабул, чтобы помочь сотрудникам дипмиссий покнуть Афганистан.

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"Сейчас в Джелалабаде столкновений нет, потому что губернатор сдался "Талибану". Это был единственный способ сберечь жизни гражданских — разрешить талибам пройти", — сказал утром в воскресенье агентству Рейтер неназванный чиновник в Джелалабаде.

"Мы проснулись, а кругом — белые флаги талибов. Они вошли без боя", — передает слова жителя Джелалабада агентство Франс Пресс.

Джелалабад — административный центр провинции Нангархар, он лежит к востоку от Кабула, между столицей и границей с Пакистаном. Это один из последних ключевых городов, остававшихся под контролем кабульского прозападного правительства.

Ранее, к вечеру субботы, талибы заняли крупный город Мазари-Шариф на севере Афганистана.

Мазари-Шариф считался оплотом сопротивления талибам, в нем были сосредоточены значительные силы, и такое быстрое падение стало неожиданностью для внешнего мира и, вероятно, для прозападного правительства во главе с президентом Ашрафом Гани.

Теперь под контролем этого правительства, как передают иностранные корреспонденты из Кабула, осталась по сути только столица — если не считать отдельных очагов сопротивления, отрезанных от Кабула и друг от друга.

Гани посещал Мазари-Шариф, чтобы ободрить правительственные войска, буквально два дня назад.

Ранее в субботу Гани выступил с коротким и сдержанным обращением к нации, заявив, что власти ведут консультации внутри правительства, со старейшинами и политическими лидерами, представителями различных групп афганского общества, а также международными партнерами

"Как ваш президент, я сосредоточен на том, чтобы предотвратить дальнейшую дестабилизацию, насилие и вынужденное переселение моего народа" — добавил он.

Гани пообещал не допустить, чтобы навязанная людям война привела к новым смертям, и поблагодарил силы безопасности, которые пытались защищать города от "Талибана".

Ранее появились слухи, что Гани в своем обращении может объявить об отставке, однако этого не произошло. По некоторым данным, "Талибан" отказывается участвовать в мирных переговорах, пока президент остается на своем посту.

В субботу боевики "Талибана" взяли столицы еще двух провинций, Пактика и Кунар, на востоке страны.

Бои также идут недалеко от Майдан-Шара, столицы провинции Майдан-Вардак, примерно в 40 километрах к юго-западу от Кабула.

По словам одного из местных журналистов, американские войска нанесли авиаудары по международному аэропорту провинции Кандагар, взятой под контроль талибами в пятницу.

В пятницу боевики также захватили Пули-Алам, столицу провинции Логар, в 80 км к югу от Кабула, а в субботу, как сообщил телеканалу "Аль-Джазира" депутат парламента от Логара Хода Ахмади, дошли до северной границы этой провинции и оказались в 11 км от Кабула.

Боевики уже заняли административные центры большей части из 34 провинций Афганистана. Столица может пасть в течение месяца, предупреждали ранее американские военные.

В Кабуле сейчас находятся сотни тысяч афганцев, которые бежали из других регионов страны, захваченных талибами.