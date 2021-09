Афганистан: ООН предупреждает об угрозе голода, талибы казнят мирных жителей в Панджшере

Организация объединенных наций пытается привлечь около 600 млн долларов для оказания гуманитарной помощи Афганистану, который после захвата власти "Талибаном" может столкнуться с серьезным гуманитарным кризисом. Между тем, из района Панджшерской долины, дольше всех оказывавшего сопротивление талибам, приходят сообщения об убийствах мирных жителей.

"После десятилетий войны, страданий и незащищенности сегодня они переживают, возможно, самые опасные времена в своей жизни", — сказал генсек ООН Антониу Гутерриш о жителях Афганистана на открытии конференции по сборе средств для страны в Женеве.

Гутерриш говорит, что Афганистан в скором будущем может ждать катастрофа.

"Сегодня каждый третий афганец не знает, где достанет себе следующий обед. Нищета растет лавинообразно, институты простейших социальных услуг близки к коллапсу. Сотни тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома. На этом фоне страну ждет сильная засуха — уже вторая за четыре года. К концу месяца, как раз к приближению зимы, многие могут оказаться без пропитания", — сказал Гутерриш.

ООН попросила талибов не мешать работе ее гуманитарных сотрудников.

Число внутренних беженцев, оставшихся без крыши над головой, но не уехавших из Афганистана, сейчас составляет около 3,5 млн человек. Между тем, около 40% ВВП страны зависело от инвестиций извне, а многие международные программы помощи Афганистану были прекращены, после того как к власти пришли талибы.

Днем в понедельник Гутерриш заявил агентству Рейтер, что на конференции собрано больше чем планировалось — участники пообещали предоставить помощи на 1 млрд долларов.

На женевской конференции собрались представители ООН, международных организаций и потенциальных стран-доноров. Около трети собранных средств пойдет на обеспечение афганцев продовольствием через Всемирную продовольственную программу ООН. "Это гонка со временем — мы должны обеспечить продукты и спасти жизни до того, как выпадет первый снег, — говорит региональный директор программы Антеа Вебб. — Мы вынуждены буквально вымаливать и одалживать, чтобы не допустить дефицита продуктов".

Тем временем мулла Абдул Гани Барадар, один из основателей "Талибана" и премьер-министр временного правительства Афганистана, во вторник вынужден был опровергать слухи о своей гибели.

"Я уезжал", — сказал он в опубликованном в интернете аудиоролике. "Где бы я сейчас ни был, у меня все в порядке, как и у моих братьев и друзей", — добавил Барадар. Би-би-си, впрочем, не удалось подтвердить, что на ролике, размещенном на лояльных талибам сайтах, действительно звучит его голос.

Би-би-си удалось получить и верифицировать видеокадры, на которых запечатлены убийства мирных жителей талибами в Афганистане. Как подтвердило расследование Би-би-си, около 20 таких убийств произошли в районе Панджшерской долины — районе, до последнего сопротивлявшемся талибам.

В Панджшере уже после захвата талибами всех остальных регионов сохранялся очаг сопротивления под командованием Ахмада Масуда, сына известного полевого командира Ахмада Шаха Масуда. Бои за долину продолжались вплоть до начала сентября, но в итоге талибы объявили, что одержали победу.

Захватив Кабул, "Талибан" пообещал, что не станет мстить старым врагам, но из Афганистана приходят все новые сообщения о преследовании новым режимом людей, сотрудничавших с зарубежными силами или со старым правительством.

На одном из видео, попавших в распоряжение Би-би-си, запечатлен мужчина в военном обмундировании в окружении других вооруженных мужчин. Звучат выстрелы, и тот он падает на землю. Установить однозначно, был ли этот человек военным, невозможно, поскольку в этом регионе многие носят униформу. Однако на видео слышно, как один из прохожих говорит, что мужчина был мирным жителем.

Еще одной жертвой стал владелец магазина из Панджшера и отец двоих детей Абдул Сами. Местные источники говорили, что он не хотел бежать от талибов и считал, что ему ничего не должно грозить. Но силы нового режима арестовали его, обвинив в продаже сим-карт бойцам сопротивления. Через несколько дней его тело выбросили у его же дома. Свидетели говорят, что на нем были следы пыток.

Представитель международной правозащитной организации Human Rights Watch Патриция Гроссман говорит, что полевые командиры "Талибана" могут не следовать объявленной центром политике.

Taliban is forcing Panjshir people who are living in Kabul to leave their home and take them with themselves to an unknown place

their families tell they beat our children when they were taking our children

Taliban told them don't wait for your children because we'll shoot them pic.twitter.com/tuFT1E1pqb