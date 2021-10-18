AFP: Власти Беларуси выдворили из страны посла Франции
Foto: AP/Scanpix/LETA

Посол Франции в Минске покинул Беларусь в воскресенье, 17 октября, по требованию белорусского МИД уехать до 18 октября. Об этом сообщает агентство AFP, цитируя представителя французского посольства, не уточнившего причину такого требования.

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В дипломатическом представительстве рассказали агентству, что посол Николя де Лакост попрощался с сотрудниками посольства и записал видеообращение к народу Беларуси, которое будет опубликовано на сайте посольства в понедельник, 18 октября.

По данным белорусских СМИ, де Лакост, ставший послом в 2020 году, так и не встретился с правителем Беларуси Александром Лукашенко, чтобы передать ему копии своих верительных грамот.

Как и другие страны ЕС, Франция не признала победу Лукашенко на президентских выборах 2020 года.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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