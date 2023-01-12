"Агентство": раненых российских военных без разрешения врачей отправляют обратно на фронт

В России сложилась практика, когда раненых российских военнослужащих с серьезными ранениями отправляют обратно в зону боевых действий без решения военно-врачебной комиссии. Об этом сообщает "Агентство", ссылаясь на ответственного секретаря Союза комитетов солдатских матерей Валентину Мельникову.

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По ее словам, после начала войны командиры частей часто отправляют военных после госпиталя на фронт, минуя комиссию, которая присваивает категории годности к службе, в том числе может признать человека временно не годным или снять с воинского учета. Мельникова заявила, что таких случаев "недопустимо много".

По данным Союза комитетов солдатских матерей, двум военным, которые два месяца лечились после тяжелых ранений легких, командиры сказали, что их отправят не на врачебную комиссию, а в зону боевых действий. По словам секретаря организации, так же поступили с несколькими военными, которые получили осколочные ранения конечностей, причем эти осколки не извлекли. Также в Украину после лечения возвращали больных язвой и тех, кто еще до войны перенес инфаркт или инсульт.

Солдатские матери утверждают, что в 2022 году минобороны РФ подготовило методические указания по медицинскому освидетельствованию при мобилизации. Мельникова сообщила, что это непубличный документ; "Агентство" не смогло подтвердить его существование из других источников. По словам Мельниковой, в документе есть фраза: "Медицинское освидетельствование граждан, призванных на военную службу по мобилизации, проводятся по графе III расписания болезней". "А это графа "офицерская", там все к службе годны", — сказала она.

Ранее на этой неделе член Совета по правам человека при президенте РФ, глава организации "Справедливая помощь Доктора Лизы" Ольга Демичева сообщила РИА "Новости", что сотрудники больниц из Москвы и аннексированного Донецка пожаловались на отправку раненных военных на фронт. "Мы узнали о ситуации, в которой бойцы, получившие высокотехнологичную медицинскую помощь с рекомендациями по реабилитации и долечиванию, вместо реабилитации были сразу отправлены на фронт", — рассказала Демичева.

Президент РФ Владимир Путин сообщил в марте 2022 года, что раненным российским военным единовременно выплатят по 2 миллиона 968 тысяч рублей (40,7 тыс. евро по нынешнему курсу) в случае, если их признают негодными к военной службе.