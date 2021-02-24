Активисты восстановили мемориал на месте убийства Немцова
Foto: AP/Scanpix

В Москве активисты восстановили стихийный мемориал на месте убийства политика Бориса Немцова, уничтоженный в ночь на 20 февраля. На месте убийства вновь появились цветы и фотографии, сообщили российские интернет-СМИ в среду, 24 февраля. Согласно сообщениям, полиция не мешала восстанавливать мемориал. Волонтеры планируют вернуться к ежедневному дежурству у памятника.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

19 февраля силовики оградили мемориал, а цветы и фотографии убрали. В тот же день было задержано несколько человек, дежуривших у стихийного памятника. В московской мэрии объяснили действия полиции недопониманием, указав, что у волонтеров возникли "трения с коммунальщиками", поскольку тем нужно было проводить уборку на Москворецком мосту, рассказал "Открытым медиа" член оргкомитета марша Немцова Илья Яшин.

По словам Яшина, представители московской мэрии пообещали не препятствовать проведению 27 февраля акции в память о Борисе Немцове на Москворецком мосту, где шесть лет тому назад был убит политик. Сторонники Немцова ежегодно проводят 27 февраля шествие и возлагают цвету к стихийному мемориалу.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Deutsche Welle

Sharing Options

1

Source

Deutsche Welle
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Простые упражнения для уменьшения стресса
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии