Алара Кариса избрали новым президентом Эстонии
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Парламент избрал президентом Эстонии Алара Кариса, кандидатура которого не набрала необходимое число голосов в первом туре голосования.

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Карис получил 72 голова парламентариев.

Карис является директором Эстонского национального музея.

Как уже ранее сообщалось, депутатам Рийгикогу (парламента) в первом туре 30 августа не удалось избрать президента Эстонии. Кандидатуру Кариса поддержали 63 парламентария. Для избрания кандидату нужно получить не менее 68 голосов из 101 возможных. Голосование является тайным.

Во втором туре Карис снова оказался единственным кандидатом — его выдвинули центристы и "Партия реформ".

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