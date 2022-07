Албания и Северная Македония начали официальные переговоры о вступлении в Евросоюз

Скопье получили статус кандидата 17 лет назад, Тирана — 8 лет назад. Начало официальных переговоров стало возможно благодаря соглашению об урегулировании споров между Северной Македонией и Болгарией.

Еврокомиссия, Албания и Северная Македония начали переговоры о вступлении двух балканских стран в ЕС. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на межправительственной конференции в Брюсселе.

"Это исторический момент. Сегодня Албания и Северная Македония начинают переговоры о вступлении в Европейский Союз, и я очень рад быть здесь с вами. Это ваш успех. Это ваш успех и успех ваших граждан", — отметила фон дер Ляйен, обращаясь к премьер-министрам Эди Раме и Димитару Ковачевскому.

🇦🇱🇲🇰 Today, Albania and North Macedonia open accession negotiations with the EU.

This historic moment is your success. The result of your hard work.

The @EU_Commission has supported you all the way. We will continue to do so.

