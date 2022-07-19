Албания и Северная Македония начали официальные переговоры о вступлении в Евросоюз
Foto: AFP/Scanpix

Скопье получили статус кандидата 17 лет назад, Тирана — 8 лет назад. Начало официальных переговоров стало возможно благодаря соглашению об урегулировании споров между Северной Македонией и Болгарией.

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Еврокомиссия, Албания и Северная Македония начали переговоры о вступлении двух балканских стран в ЕС. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на межправительственной конференции в Брюсселе.

"Это исторический момент. Сегодня Албания и Северная Македония начинают переговоры о вступлении в Европейский Союз, и я очень рад быть здесь с вами. Это ваш успех. Это ваш успех и успех ваших граждан", — отметила фон дер Ляйен, обращаясь к премьер-министрам Эди Раме и Димитару Ковачевскому.

Северная Македония получила статус кандидата на вступление в ЕС в 2005 году, Албания — в 2014-м.

Долгое время переговоры о присоединении стран к альянсу блокировала Болгария, имеющая многочисленные споры по языковым и историческим вопросам с Северной Македонией. Три дня назад парламент в Скопье ратифицировал предложения ЕС, направленные на разрешение конфликта. Соглашение также разблокировало рассмотрение заявки Албании.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Rekomendācijas

Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе
Kак продавцы запчастей из Риги завоевывают покупателей из Великобритании и Израиля
Время выходить на глобальный рынок автозапчастей
Один день в будущем: что ждет гостей Vizium
Таинственный мир цирка в Вентспилсе: человек-лягушка и настоящий комедиант
Разные магазины для разных покупателей. Как работает на eBay компания ProTuning.com