О том, что публицист и его жена получили украинские паспорта, сообщили два советника главы МВД. Ранее российские власти завели на Невзорова уголовное дело о распространении "фейков".

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Российский публицист Александр Невзоров и его жена Лидия стали гражданами Украины. О подписании соответствующего президентского указа сообщил в Facebook советника министра внутренних дел Антон Геращенко, который поблагодарил супругов за "смелость, честность, искреннее желание помочь остановить войну и правдивую оценку реальной ситуации".

Информацию о присвоении Невзорову украинского гражданства подтвердили "BBC News Украина" еще один советник главы МВД Виктор Андрусив и анонимный источник, "приближенный к принятию решения".

Тем не менее, на сайте Офиса президента Украины текст указа пока что не опубликован. Как отмечает Meduza, в общем случае украинское законодательство запрещает иметь двойное гражданство.

Невзоров в своем Telegram-канале заявил, что "встал на сторону жертвы". "Я чертовски благодарен тем измученным, отчаявшимся, окровавленным людям Украины, что позволили мне занять среди них место", — отметил публицист.

В марте Следственный комитет РФ возбудил против Невзорова уголовное дело. Его обвинили в "распространении заведомо ложной информации" об обстреле роддома в Мариуполе со стороны российской армии. Впоследствии сайт Невзорова заблокировали, а его самого признали "иностранным агентом" и объявили в розыск.