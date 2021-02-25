Алексей Навальный этапирован из СИЗО
Foto: TASS/Scanpix/LETA

Оппозиционный политик Алексей Навальный этапирован из СИЗО "Матросская тишина" и, возможно, отправлен в колонию. Об этом сообщил его адвокат Вадим Кобзев в четверг, 25 февраля.

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В интервью агентству "Интерфакс" Кобзев рассказал, что в СИЗО, куда он пришел для встречи с Навальным, ему сказали, что тот "убыл из СИЗО". "Куда убыл, мне не сказали, скорее всего в колонию, но возможно еще куда-то", - продолжил Кобзев.

В комментарии "Открытым медиа" Кобзев пояснил, что когда Навальный прибудет в колонию, ему должны будут дать возможность сообщить родственникам о своем местонахождении, однако этапировать к месту назначения его могут "несколько недель". "В его случае, надеюсь, такого не будет. Надеемся в том числе на помощь журналистов и ОНК", - сказал адвокат.

Дело Алексея Навального

Алексей Навальный, вернувшийся в РФ из Германии 17 января после лечения от последствий отравления запрещенным веществом из группы "Новичок", 2 февраля был приговорен к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы по обвинению в нарушении обязательств условно осужденного по делу косметической компании "Ив Роше". В рамках этого дела Навальный и его брат Олег в декабре 2014 года были признаны виновными в хищении. Мосгорсуд оставил в силе это решение.

По всей России и в других странах 23, 31 января и 2 февраля состоялись акции в поддержку Навального. На протестах были задержаны более 11 тысяч человек. Ряд соратников политика были отправлены под домашний арест до 23 марта. Министры иностранных дел стран Евросоюза решили ввести санкции за судебное преследование Навального.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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