Алексей Навальный снова подал в суд на Дмитрия Пескова
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Оппозиционный политик Алексей Навальный подал иск о защите чести и достоинства к пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову. Информация о регистрации иска появилась на сайте Пресненского суда Москвы в понедельник, 29 марта.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По сведениям онлайн-издания "МБХ медиа", поводом для иска стали заявления Пескова о сотрудничестве Навального с ЦРУ. Информацию о повторном обращении Навального в суд в этой связи подтвердил журналистам глава юридического отдела Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Вячеслав Гимади.

Иск Алексея Навального к Дмитрию Пескову

Предыдущий иск Алексея Навального к Дмитрию Пескову, поданный в ноябре 2020 года, суд вернул из-за того, что в нем "не были устранены недостатки, послужившие основанием на оставление иска без движения".

В интервью информагентству ТАСС, опубликованному 1 октября 2020 года, Песков заявил следующее: " В целом, учитывая, что с больным (Алексеем Навальным. — Ред.) работают специалисты ЦРУ, все, что он озвучивает, это то, что ему вкладывает в уста эта организация". "Лучше, если эта организация (ЦРУ. — Ред.) будет вести диалог не с нами через него (Алексея Навального. — Ред.), а напрямую со своими российскими коллегами — СВР, ГРУ и другими спецслужбами", — добавил тогда официальный представитель Кремля.

Оба этих высказывания Алексей Навальный счел не соответствующими действительности и порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию.

Преследование Алексея Навального в России

Алексей Навальный вернулся из Берлина в Москву 17 января 2021 года, после того как прошел в Германии курс лечения от последствий отравления в России боевым веществом группы "Новичок". Непосредственно на пограничном контроле в аэропорту Шереметьево политика задержали в связи с так называемым делом "Ив Роше". В рамках этого дела Алексей Навальный и его брат Олег в декабре 2014 года были признаны виновными в хищении.

2 февраля 2021 года суд в Москве удовлетворил обращение ФСИН о замене Навальному условного срока по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести в колонии 2 года и 6 месяцев.

Ухудшение здоровья Алексея Навального

25 марта соратник Алексея Навального Леонид Волков объявил в своем Telegram-канале, что состояние политика является "крайне неблагополучным". О резком ухудшении здоровья Навального сообщили также его адвокаты, после того как посетили колонию.

По данным защитников Навального Ольги Михайловой и Вадима Кобзева, к оппозиционеру не пускают врача, а рекомендованные лекарства передавать не разрешают. Кроме того, политика подвергают пытке лишением сна: будят по восемь раз за ночь для "профилактического учета", отметил Кобзев.

После этого Евросоюз, США, Великобритания и Балтийские страны обнародовали обращения к российским властям с призывом обеспечить Навального надлежащим медицинским обслуживанием и позволить ему общаться с адвокатами.

Кроме того, Запад повторил призыв немедленно и безоговорочно освободить политика из тюрьмы и провести полное расследование отравления его в России боевым ядом из семейства "Новичок".

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Deutsche Welle

Sharing Options

14

Source

Deutsche Welle

Tags

Россия Алексей Навальный Дмитрий Песков
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Wolt расширяет ассортимент: электротовары, косметика, товары для детей и хобби
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Внедрение цифровой автоматизированной системы позволяет почти втрое сократить время обработки грузов в Рижском порту
Выбери лучшую коллекционную монету 2020 года и выигрывай