Алексея Навального перевели из медчасти колонии в отряд
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Продолжающему голодовку Алексею Навальному в колонии угрожают принудительным кормлением. Политик похудел уже на 15 килограммов, в том числе на 8 с начала голодовки, которую он начал 31 марта.

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Российского оппозиционера Алексея Навального, который ранее объявил голодовку и жаловался на ухудшение здоровья, перевели из медицинской части колонии обратно в отряд. Об этом сообщается в Twitter Навального в понедельник, 12 апреля. "Видя серьезность голодовки, администрация ежедневно угрожает начать принудительное кормление", при этом врача к Навальному "так и не пускают", говорится также в сообщении.

После прибытия в исправительную колонию № 2 города Покрова Владимирской области Навальный похудел на 15 килограммов, в том числе на 8 с начала голодовки, говорится также в Twitter. Сейчас вес оппозиционера равен 77 килограммам, давление 94/76, средний пульс 106.

Состояние здоровья Навального ухудшается

Суд в Москве 2 февраля заменил Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев. Соратники и адвокаты политика неоднократно указывали на ухудшение состояния его здоровья, невозможность передать рекомендованные лекарства и пытки лишением сна. Команда Навального готовит большой митинг в его поддержку.

Оппозиционер с 31 марта держит голодовку в знак протеста против недопуска к нему врачей. 5 апреля стало известно о переводе Навального в медико-санитарную часть с сильным кашлем и повышенной температурой. По словам Ольги Михайловой, у оппозиционера выявлены 2 межпозвоночные грыжи, а руки начали терять чувствительность.

Евросоюз, США, Великобритания и балтийские страны обнародовали обращения к российским властям с призывом обеспечить политика надлежащим медицинским обслуживанием и позволить ему общаться с адвокатами. Запад повторил призыв немедленно и безоговорочно освободить политика и провести полное расследование отравления его в России боевым отравляющим веществом семейства "Новичок".

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Deutsche Welle

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