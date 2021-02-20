Алексея Навального признали виновным в клевете на ветерана
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Мировой суд на выездном заседании в Бабушкинском суде Москвы признал оппозиционера Алексея Навального виновным по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда в субботу, 20 февраля.

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Суд посчитал, что оппозиционер имел "умысел на публикацию сведений, подрывающих авторитет потерпевшего". "Навальный достоверно знал, что распространенные сведения носят ложный характер (…) Преступные действия Навального повлекли причинение морального вреда ветерану Великой Отечественной войны", — заявила судья.

Оппозицеонера приговорили к штрафу в размере 850 тысяч рублей (примерно 9 474 евро) по делу о клевете. Навальный вину не признал, заявив, что его слова не являются фактами и выражают его негативное отношение.

Напомним, 2 июня 2020 года Навальный разместил в Telegram-канале и на странице в Twitter видеоролик, в котором Артеменко, дизайнер Артемий Лебедев, актер Иван Охлобыстин и олимпийская чемпионка Аделина Сотникова выражали свою гражданскую позицию в поддержку внесения поправок в Конституцию России. Навальный назвал участников ролика "продажными холуями", "бессовестными людьми" и "предателями".

Ранее в субботу Мосгорсуд признал законным замену Навальному условного срока на реальный по делу "Ив Роше". При этом оппозиционеру сократили срок на 50 дней, засчитав время, проведенное им под арестом с 30 декабря 2014 года по 18 февраля 2015 года. Навальный проведет в колонии 2,5 года.

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