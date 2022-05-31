Алексею Навальному предъявили обвинение по новому уголовному делу
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный сообщил, что ему предъявили обвинение еще по одному уголовному делу — теперь о создании "экстремистского сообщества".

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"Еще и 8 дней не прошло, как в силу вступил приговор, по котором мне дали 9 лет строгого режима, и сегодня вот уже снова следователь прискакал и официально предъявил обвинение по новому делу. Я, оказывается, создал экстремистскую группу, чтобы разжигать ненависть к чиновникам и олигархам. А когда меня посадили, осмелился быть этим недовольным (действительно, что это я) и звал на митинги", — говорится в сообщении, опубликованном в "Твиттере" политика.

28 сентября стало известно, что следственный комитет России возбудил дело о создании экстремистского сообщества в отношении Навального и двух его соратников — Леонида Волкова и Ивана Жданова. Еще несколько сторонников Навального подозреваются в участии в экстремистском сообществе, говорилось в сообщении на сайте СКР.

Неделю назад Московский городской суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы Навального по делам о мошенничестве при сборе пожертвований на свою организацию и неуважении к суду. Это означает, что Навального должны перевести в колонию строгого режима, где он будет отбывать 9-летний срок.

В январе 2021 года Навальный вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления "Новичком". Он был задержан в аэропорту и по решению суда отправлен в ИК-2 в Покрове отбывать реальный срок по делу "Ив Роше". Без учета возбужденных впоследствии уголовных дел Навальный мог бы выйти на свободу в октябре 2023 года.

Летом 2021 года суд признал экстремистскими и запретил основанный им Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) и штабы политика в регионах.

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BBC News Русская служба:

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