Amazon обвинили в завышении цен на электронные книги
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Американская юридическая фирма Hagens Berman подала коллективный иск против интернет-ритейра Amazon.com Inc., обвинив компанию в завышении цен на электронные книги.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Hagens Berman утверждает, что Amazon, контролирующая 90% рынка электронных книг в США, в 2015 году вступила в сговор с пятью крупными издателями - Hachette, HarperCollins, Macmillan, Penguin-Random House и Simon & Schuster - с целью установления завышенных цен, сообщается в пресс-релизе юрфирмы.

В результате сговора издатели подняли цены на свои электронные книги на 30%, что позволило Amazon избежать конкуренции со стороны других ритейлеров, заявили в Hagens Berman.

"На конкурентном рынке "Большая пятерка" (издателей) продавала бы электронные книги на своих сайтах или через конкурентов Amazon, которые берут меньшую комиссию, по более низкой цене", - говорится в исковом заявлении, которое цитирует The Wall Street Journal.

В 2011 году Hagens Berman подала иск против Apple Inc. и пяти издателей, выдвинув против них аналогичные обвинения. Apple тогда выплатила $400 млн для урегулирования претензий.

Как отмечает WSJ, Amazon в 2007 году выпустила устройство для чтения электронных книг Kindle, предложив бестселлеры по сниженным ценам, что позволило компании завоевать долю на рынке.

Против Amazon в данный момент ведется несколько антимонопольных расследований. В октябре антимонопольный подкомитет Палаты представителей США завершил свое 16-месячное расследование в отношении нескольких технологических компаний, придя к выводу, что Amazon оказывает монопольное воздействие на сторонних продавцов на своей платформе.

В 2019 году Минюст США в 2019 году начал расследование относительно доминирующего положения крупных технологических компаний, включая Amazon. Федеральная торговая комиссия (FTC) США также проверяет практики представителей отрасли.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Интерфакс

Sharing Options

2

Source

Интерфакс

Tags

Минюст США Amazon Apple
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Работая в ИТ, можно легально примерить на себя роль хакера. История Айгарса
Существует то, что меняется: женщин очень ждут в мире ИТ. История Дианы
Сменила работу на кораблях на карьеру в ИТ. История Анастасии
Сфера ИТ подходит людям, которые хотят постоянно узнавать что-то новое. История Раймондса
От медсестры и торгового менеджера до ИТ-специалистки. Рассказ Анастасии
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии