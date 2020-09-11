Американцы бегут от пожаров: в Орегоне эвакуировано полмиллиона человек

Власти штата Орегон на западе США распорядились об эвакуации более полумиллиона человек (это более 10% населения штата), дома которых оказались под угрозой из-за рекордно сильных лесных пожаров. За неделю там выгорели тысячи квадратных километров территории, сотни домов уничтожены, по меньшей мере 4 человека погибли. Полиция штата расследует по меньшей мере один случай возможного умышленного поджога.

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В соседней Калифорнии, где стоит невероятно высокая для этого времени температура и дуют сильные ветры, жертвами пожаров стали 7 человек.

Инферно в Орегоне



В четверг вечером Управление по чрезвычайным ситуациям Орегона подтвердило, что эвакуировано более 10% населения штата, в котором проживает 4,2 млн человек.

Власти требуют, чтобы во временных лагерях для людей, спасающихся от пожаров, соблюдались меры социального дистанцирования из-за пандемии Covid-19 — для этого рекомендовано не устраивать спальни более чем на 50 человек. Больше людей можно собирать в одном месте только в случае крайней необходимости.

В общей сложности власти штата организовали 19 временных убежищ для людей, пострадавших от пожаров.

Тем, кто провел какое-то время в таких убежищах, рекомендуется самоизоляция, поскольку они могли заразиться коронавирусом.

"Мы еще никогда не сталкивались с такими не поддающимися контролю пожарами на территории штата, — заявила на пресс-конференции губернатор Орегона, демократ Кейт Браун. — Но этот случай не станет единичным, к сожаленю, это намек на будущее, мы уже ощущаем последствия резкого изменения климата".

Среди эвакуированных — более 1300 заключенных исправительного учреждения Коффи Крик в Вилсонвилле, большинство среди которых — женщины. Их тюрьма оказалась на пути сразу двух лесных пожаров, которые, как опасаются власти, могут перерасти в один.

Жертвами пожаров стали 12-летний мальчик и его бабушка. Уайат Тофт, Пегги Моссо и их собака погибли, пытаясь спастись от огня в машине. Мать мальчика получила сильные ожоги и находится в реанимации.

Один из самых сильных пожаров, начавшийся в Эшленде, неподалеку от границы с Калифорнией, по мнению полиции, мог начаться в результате умышленного поджога. В результате пожара погибли по меньшей мере два человека, огнем уничтожены сотни домов в районе Феникса и Тэлента.

"У нас есть веские основания полагать, что не обошлось без человеческого фактора", — заявил шеф полиции Эшленда Тэй O'Mира.

При этом полиция отвергла предположения о том, что поджоги в округе Дуглас-Каунти могли совершить члены крайне левой группирорвки "Антифа" или крайне правой "Гордые ребята".

По данным газеты Portland Tribune, в чеверг в Портленде была отмечена самая высокая в мире задымленность, выше, чем в Джакарте, Дели или Лахоре.

Что происходит в других штатах



На севере штата Вашингтон, в округе Оканоган от огня и дыма погиб годовалый мальчик, а его родители находятся в больнице в тяжелом состоянии. Они пытались убежать от лесного пожара.

На востоке штата, в городке Молден сгорело большинство домов. Полицейские вынуждены были бегать по улицам и кричать жителям, чтобы они спешно покидали дома, когда огонь приближался к городу.

В округе Бьютт Каунти в Калифорнии за последние два дня обнаружены тела 10 человек, погибших при пожаре, и власти опасаются, что число жертв может возрасти, поскольку еще 16 человек считаются пропавшими без вести.

В Калифорнии приказ об эвакуации получили около 64 тыс. человек, на борьбу с 29 пожарами брошено 14 тыс. пожарных.

Из 20 самых крупных за всю историю Калифорнии пожаров шесть произошли в этом году.