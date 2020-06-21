Американские подростки разыграли Трампа и подали миллион фейковых заявок на встречу с ним

Вчера должно было состояться первое предвыборное мероприятие президента США Дональда Трампа после окончания локдауна. За несколько дней до митинга Трамп заявлял, что его штаб получил не менее миллиона заявок от желающих принять участие в мероприятии, однако пришло менее семи тысяч человек. Оказалось, заявки были фейковыми. Подростки устроили флешмоб в социальной сети TikTok и подали множество заявок, чтобы сорвать Трампу мероприятие. Об этом сообщает The New York Times.

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Для предвыборного митинга избирательный штаб Трампа выбрал стадион BOK Center в Талсе, штат Оклахома, вмещающий почти 20 тысяч человек. Планировалось, что остальные сторонники Трампа смогут смотреть трансляцию.

Регистрация на мероприятие была бесплатной, чем и воспользовались организаторы флешмоба. В нем приняли участие тысячи подростков, в основном фанаты корейской поп-музыки. Поскольку флешмоб проходил в социальной сети, популярной у молодежи, взрослая аудитория узнала о нем слишком поздно.

Как ранее сообщалось, несколько организаторов встречи оказались больны коронавирусом, а участники мероприятия подписывали бумагу о том, что не станут подавать в суд, если заразятся на мероприятии.