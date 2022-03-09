Американские разведчики дали характеристику Путину
Foto: AP/Scanpix/LETA

Директор ЦРУ Уильям Бернс, глава разведки Пентагона Скотт Берриер и глава Национальной разведки США Аврил Хейнс на слушаниях в конгрессе США поделились мнениями о том, что происходит в голове у российского президента.

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"Я думаю, что Путин сейчас в ярости и очень раздражен. Скорее всего, он удвоит усилия и попытается уничтожить украинскую армию невзирая на жертвы среди мирного населения", - сказал Уильям Бернс. Он считает, что российский президент уже какое-то время "варится во взрывоопасной смеси из чувства несправедливости и амбиций".

Генерал-лейтенант Берриер из Пентагона обратил внимание, что Кремль за последние годы "вкладывался в тактические ядерные вооружения".

"По-моему, Путин думает, что это дает ему несимметричное преимущество", - сказал он.

О размахивании "ядерной дубинкой" говорила и Аврин Хейнс.

"Мы считаем, что Путин чувствует обиду, считая, что Запад не оказывает ему достаточного почтения и считает, что он не может проиграть эту войну", - сказала она.

"Что именно он будет готов считать такой победой - это, возможно, будет меняться со временем", - добавила Хейнс.

Так как Путин находится под невероятным давлением, его ближний круг "становится уже и уже", - отметил директор ЦРУ. Он считает, что в этом круге нет нет людей, которые способны критически оценить решения президента.

"Люди поняли, что ставить под сомнение его решения всегда вредно для карьеры", - считает глава ЦРУ.

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BBC News Русская служба:

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