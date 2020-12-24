Американские военные начали отслеживать путешествие Санта Клауса
Foto: AP/Scanpix/LETA

Объединенное командование воздушно-космической обороны североамериканского континента (НОРАД), расположенное на авиабазе "Паттерсон" в штате Колорадо, по традиции приступило к отслеживанию ежегодного путешествия Санта Клауса по странам мира.

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Военные используют системы радиолокационных станций, спутники и истребители для определения местоположения Санта Клауса.

На сайте НОРАД ведется трансляция, на которой видно, как Санта Клаус готовится к путешествию, он собирает подарки. "Погодные условия на Северном полюсе - подходящие для полета", - говорится в описании.

В соответствии с традицией, Санта Клаус отправляется в кругосветное путешествие 24 декабря, в канун западного Рождества. В ходе путешествия Санта успевает посетить большинство стран мира, а также раздать несколько миллиардов подарков.

В этом году Санта Клаус вынужден совершать свою поездку в условиях пандемии коронавируса, во многих странах по-прежнему продолжают действовать ограничения и лоукдауны .

Традиция отслеживать перемещения главного рождественского персонажа зародилась в НОРАД в 1955 году, когда в одной американской газете появилось объявление с номером телефона, позвонив на который можно было "поговорить с Сантой". Однако в то объявление вкралась опечатка, и в результате дети стали попадать в штаб-квартиру командования ПВО континентальной части США (предшественника НОРАД), после чего, начиная с 1958 года, военные взяли на себя праздничную обязанность ежегодно сообщать всем желающим о передвижениях Санта-Клауса.

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Интерфакс

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Интерфакс
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