Американский эксперт усомнился в безопасности китайской и российской вакцины

Главный эксперт по вопросам инфекционных заболеваний в США Энтони Фаучи обеспокоен безопасностью вакцин от коронавируса, произведенных в России и Китае, передает LETA.

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Над разработкой вакцины работают несколько китайских фирм, а также сегодня Россия заявила, что вакцина прошла медицинские исследования и всеобщая вакцинация может начаться уже в октябре. В обеих странах системы надзора слабее, чем на Западе.

Фаучи во время заседания Конгресса США на вопрос о том, могут ли штаты использовать российскую или китайскую вакцину, ответил отрицательно:

“Я действительно надеюсь, что китайцы и русские вообще протестировали вакцину, прежде чем дают её кому-либо”, - сказал Фаучи. “Утверждения о готовой к распространению вакцине до начала тестирования, по-моему, в лучшем случае проблемны. Мы двигаемся быстро. Я не верю, что будут вакцины так сильно опережающие нас, что мы окажемся зависимы от других стран.”

Ранее китайские СМИ сообщали, что вакцина разработки CanSino Biologics уже используется для вакцинации китайских военных. Ученые усомнились в этичности этого решения, так как вакцина не прошла последние этапы проверки.