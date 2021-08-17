Американский самолет вывез 640 человек из Кабула. Насколько это исключительный случай?

Американский военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III в воскресенье вывез из аэропорта Кабула в Катар 640 афганцев. Фотография переполненного беженцами салона авиалайнера стала популярной в сети, многие были шокированы. Насколько это исключительный случай и была ли угроза безопасности полета?

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Как пишет издание Defense One, это одна из самых больших в истории загрузок самолета C-17. Этот военно-транспортный самолет используется США и их союзниками в течение почти трех десятилетий.

По данным Defense One, самолет не планировал брать на борт такое большое количество пассажиров, но люди, которым была разрешена эвакуация, запрыгнули на полуоткрытую рампу - механизированный люк для погрузочно-разгрузочных работ. У этого самолета он расположен в хвостовой части.

По словам неназванного официального лица, которого цитирует Defense One, экипаж в этой ситуации принял решение не выгонять людей из салона, а закрыть люк и взлетать.

JUST IN: "The Crew made the decision to go" — Inside RCH 871, which saved 640 from the Taliban ... from @TaraCopp and me https://t.co/r4YvGqJZ4b pic.twitter.com/CI1mAmqjHT — Marcus Weisgerber (@MarcusReports) August 16, 2021

По его же данным, посчитать пассажиров смогли только после посадки - их оказалось по меньшей мере 640 человек. Причем, по данным источника Defense One, это был лишь один из самолетов, который вылетел из Кабула с сотнями людей на борту.

"Проблема не в весе, а в объеме"



Согласно данным на сайте компании Boeing, С-17 может перевозить в грузовом отсеке более 100 полностью экипированных солдат. При этом его максимальная загрузка - около 75 тонн.

Как поясняет научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова РАН Илья Крамник, такая грузоподъемность позволяет самолету везти в разы больше людей, чем указано в его характеристиках.

Дело в том, что цифра в 100 человек указана в расчете на экипированных бойцов со всем снаряжением, каждый из которых везет по 30-50 килограммов багажа.

"Если мы будем пересчитывать это [максимальную грузоподъемность самолета] на людей, то мы поймем, что 640 человек - даже если они все вдруг будут по 100 килограммов, то до полной нагрузки этого самолета не дотянут. Там главная проблема будет не в весе, а в объеме", - отмечает Крамник.

Накануне несколько изданий сообщали, что этот рейс С-17 вез 800 пассажиров.

Источником информации стала аудиозапись, на которой экипаж самолета якобы говорил, что на борту около 800 человек.

Однако и число в 640 пассажиров на одном самолете C-17 не является рекордным.

Тот же Defence One напоминает о том, как в 2013 году самолет С-17 якобы вывез с Филиппин 670 человек, которые спасались от тайфуна.

Однако самая большая загрузка самолета была зафиксирована в 1991 году - правда, речь шла о другом, гражданском самолете Boeing.

В мае 1991 года во время эвакуации эфиопских евреев из столицы страны Аддис Абебы (операция "Соломон") самолет Boeing 747 авиакомпании El Al вывез, по разным данным, от 1078 до 1122 человек.

Этот случай был внесен в книгу рекордов Гиннесса как "самое большое число людей на одном (коммерческом) самолете".

В эту цифру, по данным книги рекордов Гиннесса, входят двое детей, родившихся на борту этого самолета.

Жертвы на земле и в воздухе



Эвакуация из аэропорта Кабула в воскресенье вечером обернулась паникой с человеческими жертвами.

На видео из аэропорта люди цеплялись за уже набирающий скорость самолет.

Insane. Don’t have any other words.

The Kabul Airport. pic.twitter.com/ylraJsDyme

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) August 16, 2021



Newsweek со ссылкой на другое видео сообщал о трех людях, которые выпали с самолета на взлете.

16 августа издание Politico со ссылкой на свои источники сообщило, что в шасси одного из C-17, который прилетел из аэропорта Кабула, было найдено тело.

Рано утром во вторник, после того как взлетно-посадочная полоса в аэропорту была очищена от тысяч людей, военные рейсы для эвакуации дипломатов и гражданских лиц из Афганистана возобновились, сообщал Рейтер. Агентство ссылалось на представителей западных структур, отвечающих за безопасность в аэропорту.

В целом США сообщали о планах эвакуировать из Кабула по 5 тысяч человек в день.

Как передает "Аль Джазира" со ссылкой на афганских официальных лиц, число жертв паники в аэропорту Кабула достигло десяти.