Американский самолет вывез 640 человек из Кабула. Насколько это исключительный случай?

Американский военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III в воскресенье вывез из аэропорта Кабула в Катар 640 афганцев. Фотография переполненного беженцами салона авиалайнера стала популярной в сети, многие были шокированы. Насколько это исключительный случай и была ли угроза безопасности полета?

Как пишет издание Defense One, это одна из самых больших в истории загрузок самолета C-17. Этот военно-транспортный самолет используется США и их союзниками в течение почти трех десятилетий.

По данным Defense One, самолет не планировал брать на борт такое большое количество пассажиров, но люди, которым была разрешена эвакуация, запрыгнули на полуоткрытую рампу - механизированный люк для погрузочно-разгрузочных работ. У этого самолета он расположен в хвостовой части.

По словам неназванного официального лица, которого цитирует Defense One, экипаж в этой ситуации принял решение не выгонять людей из салона, а закрыть люк и взлетать.

JUST IN: "The Crew made the decision to go" — Inside RCH 871, which saved 640 from the Taliban ... from @TaraCopp and me https://t.co/r4YvGqJZ4b pic.twitter.com/CI1mAmqjHT