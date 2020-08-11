Американский сенатор призвал Лукашенко уйти в отставку

Глава комитета сената Соединенных Штатов по международным делам Джим Риш предложил президенту Беларуси Александру Лукашенко уйти в отставку, если его переизбрание окажется недемократическим. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление политика.

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По его словам, белорусский лидер обязан позволить подлинный подсчет результатов голосования, а также должен немедленно прекратить подавление СМИ, отключение интернета, аресты и насилие в отношении его противников.

Риш уверен, что мирная передача власти жизненно необходима для будущего Белоруссии и ее суверенитета.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались несанкционированные акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.