Американский словарь Merriam-Webster выбрал словом года "газлайтинг"
Foto: Pixabay

Как указали в издательстве, число запросов о значении слова в 2022 году увеличилось по сравнению с 2021 годом на 1740% — причем высокий интерес наблюдался в течение всего года, пишет Meduza.io.

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"В наш век дезинформации — фейковых новостей, теорий заговора, троллей в Twitter и дипфейков — „газлайтинг" превратился в слово нашего времени", — пояснили создатели словаря свой выбор.

Что такое "газлайтинг"?

Полное определение в словаре Уэбстера выглядит так:

психологическое манипулирование человеком, обычно в течение длительного времени, которое заставляет жертву сомневаться в правильности собственных мыслей, восприятия реальности или воспоминаний и обычно приводит к спутанности сознания, потере уверенности и чувства собственного достоинства, неуверенности в своей эмоциональной или психической устойчивости, а также к зависимости от манипулятора.

В последние годы словом "газлайтинг", отмечают авторы словаря, называют любую практику введения кого-либо в заблуждение, особенно для личной выгоды.

  • В 2021 году словарь Merriam-Webster назвал словом года "вакцину".
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