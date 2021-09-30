Американский военачальник признал, что США проиграли войну в Афганистане
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Армия США проиграла войну в Афганистане, несмотря на то, что выполнила часть стоявших перед ней задач. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли. Его слова передает "Интерфакс".

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"Эта война стала для нас стратегическим провалом. Но мы ее проиграли не в последние 20 дней и даже не в последние 20 месяцев", — сказал он на слушаниях в американском сенате, объясняя, что причины неудачи — далеко в прошлом.

Милли подчеркнул, что США в Афганистане удалось расправиться с террористической группировкой "Аль-Каида", однако воспрепятствовать приходу там к власти движения "Талибан" США не смогли.

"Всем нам ясно, что война в Афганистане закончилась не так, как мы хотели: в Кабуле у власти — талибы", — сказал военачальник.

По его мнению, США приняли серию неверных стратегических решений, которые в совокупности привели к неудаче всей военной операции в Афганистане.

На слушаниях многие конгрессмены призывали армейское командование США извлечь уроки из случившегося, чтобы в дальнейшем не повторять одни и те же ошибки. Милли и глава Пентагона Ллойд Остин пообещали это сделать.

Конгрессмены-республиканцы стремились доказать, что основная вина за то, что Афганистан теперь во власти талибов, лежит на администрации президента США Джо Байдена. Конгрессмены-демократы, в свою очередь, выражали мнение, что ответственны за провал все администрации США, работавшие в последние 20 лет, а не только Байден.

При этом Милли и глава Центрального командования США Фрэнк Маккензи отметили, что советовали Белому дому на какое-то время оставить в Афганистане 2,5 тысяч военных США, но не были услышаны.

Представитель Белого дома Джен Псаки заявила в среду на брифинге, что Байден выслушал разные точки зрения по этой теме и в итоге решил полностью вывести войска. Она не уточнила, кто именно дал президенту такой совет.

В администрации США обычно стараются не называть произошедшее в Афганистане поражением: как правило, официальные лица говорят, что основная цель — борьба против "Аль-Каиды" выполнена и потому не было смысла оставлять войска на афганской территории.

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Интерфакс

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Интерфакс

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Афганистан США Талибан
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