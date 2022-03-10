Amnesty International: в авиаударе по Чернигову использовались "тупые бомбы"

В результате авиаудара российских войск по украинскому Чернигову погибло 47 мирных жителей. Случившееся может считаться военным преступлением, заявили в неправительственной организации Amnesty International после расследования нападения.

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Примерно в 12.15 по украинскому времени в четверг, 3 марта, в небольшую площадь, образованную улицами Вячеслава Черновола и Круговой в Чернигове, попало несколько бомб, в результате чего погибли мирные жители и серьезно повреждены близлежащие здания.

Основываясь на новых интервью, а также проверке и анализе видеодоказательств, группа кризисного реагирования Amnesty International пришла к выводу, что нападение, скорее всего, было ударом российской авиации, в ходе которого было использовано не менее восьми неуправляемых авиабомб, известных как "тупые бомбы".

"Авиаудар по улицам Чернигова потрясает сознание. Это была безжалостная, неизбирательная атака на людей, которые занимались своими повседневными делами дома, на улицах и в магазинах", — заявила директор по кризисному реагированию Amnesty International Джоанн Маринер.

"Это шокирующее нападение — одно из самых смертоносных, которые когда-либо пережил народ Украины. Прокурор Международного уголовного суда должен расследовать этот авиаудар как военное преступление. Виновные в таких преступлениях должны быть привлечены к ответственности, а жертвы и их семьи должны получить полные репарации".

В Черниговской областной администрации сообщили, что в результате авиаудара погибли 47 человек (38 мужчин и 9 женщин). На проверенных кадрах видно, как восемь боеприпасов сбрасываются вплотную друг за другом и падают в линию, как это обычно бывает при бомбардировке.

Amnesty International не смогла определить легитимную военную цель на месте удара или поблизости от него. На спутниковых снимках от 28 февраля видна очередь людей у здания, впоследствии пострадавшего от удара. Основываясь на этих снимках и показаниях свидетелей, Amnesty International считает, что большинство жертв стояли в очереди за едой, когда ракеты попали в цель.

33-летняя мать троих детей Юлия Матвиенко находилась дома с детьми на улице Ивана Богуна, когда произошел авиаудар. Она получила травму головы, а дети чудом избежали травм.

"Все начало внезапно рушиться и падать. Дети закричали. На несколько секунд как будто наступила тишина и время остановилось. Потом я вытащил своих детей из-под завалов. По мне текла кровь, и я вытащила своих детей. Все было разрушено, а дверь выбита. Не осталось ни одного окна, а некоторые балконы были полностью сорваны. На детях ни царапины. Это чудо…", — рассказала Amnesty International Юлия.

На кадрах удара с видеорегистратора видны падающие боеприпасы и слышен звук, вероятно, низко пролетающего самолета, что соответствует тактике нанесения удара такого типа. Сбрасывание неуправляемых бомб в населенные пункты нарушает запрет на проведение неизбирательных атак. Такие бомбы обладают широким радиусом действия и гораздо менее точны, чем высокоточные боеприпасы.





Подтверждение Кризисной лаборатории

Кризисная лаборатория Amnesty International проверила кадры последствий авиаудара в Чернигове, на которых видны повреждения зданий и тела на улице. На кадрах Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины также видны повреждения и спасательные работы.

На других проверенных видеозаписях последствий видны обширные разрушения и по крайней мере одна характерная воронка от бомбы, размер которой соответствует массе около 500 кг снарядов.

Другой подтвержденный контент из другого места авиаудара в Украине показывает, что силы гражданской обороны удаляют неуправляемую неразорвавшуюся авиабомбу ФАБ-500 М62. Кроме того, на официальном видео, опубликованном российскими военными 6 марта, показан боевой пуск самолета Су-34 "Защита" с восемью бомбами ФАБ-500, что является показателем типичной боевой нагрузки в текущих российских операциях.

"Все государства должны сотрудничать с МУС и новой Комиссией по расследованию, созданной Советом ООН по правам человека, чтобы обеспечить привлечение к ответственности за серьезные нарушения и преступления, такие как это нападение. Жертвы этого конфликта должны получить правосудие", — заявила Джоанн Маринер.

Amnesty International ранее призывала к соблюдению всеми сторонами международного гуманитарного права и норм в области прав человека, поскольку конфликт в Украине продолжается.