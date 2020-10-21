Аналитики подсчитали потери экономики США за 20 лет из-за расизма
Foto: AP/Scanpix/LETA

Экономика Соединенных Штатов за последние 20 лет недополучила $16 трлн из-за расового неравенства. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на исследование, проведенное аналитиками Citigroup.

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Темнокожим американцам, в частности, отказывают в ипотеке на почве расизма, рассказала руководитель исследования, Дана Питерсон. Она заметила, что «жилищная сегрегация» приводит к неравному доступу американцев с разным цветом кожи к домам в благополучных районах, а значит, и к хорошим школам. Это, в свою очередь, в дальнейшем снижает шансы темнокожих найти престижную работу.

Питерсон отметила, что сегрегация в США есть на всех уровнях. По ее словам, темнокожие выпускники самых престижных вузов страны получают меньшие зарплаты, чем их белые однокашники. Помимо этого, афроамериканцам труднее привлекать венчурные инвестиции в свои стартапы, чем белокожим бизнесменам. По подсчетам аналитика, при отсутствии сегрегации американская экономика получила бы дополнительно 6,1 млн рабочих мест за минувшие 20 лет.

Если властям удастся сократить разрыв между темнокожим и белым населением, то экономика США получит дополнительно $5 трлн в течение следующих 5 лет, утверждает Питерсон.

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Gazeta.ru

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