Анализы президента Бразилии оказались положительными на Covid-19

Президент Бразилии Жаир Болсонару заболел новым коронавирусом - это подтвердил результат анализа, сообщает BBC.

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Ранее у Болсонару появились симптомы заболевания и в понедельник он сдал анализ. Ему 65 лет и он находится в группе риска.

Ранее президент Бразилии называл коронавирус “маленьким гриппом”, и выражал уверенность, что на него болезнь не повлияет. Он противился карантинным мерам, так как они могли навредить экономике.

Сейчас в Бразилии второе самое большое число заболеваний и смертей от коронавируса в мире. Лидером являются США.