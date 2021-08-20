Ангела Меркель прибыла в Москву для переговоров с Путиным

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) в пятницу, 20 августа, прилетела в Москву с краткосрочным официальным визитом, в рамках которого она проведет последние в своем нынешнем статусе переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Предыдущая встреча лидеров двух стран состоялась в январе 2020 года.

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Сразу из правительственного аэропорта "Внуково" кортеж главы немецкого правительства направится в центр Москвы, где Меркель возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата у кремлевской стены. Переговоры лидеров Германии и России запланированы на 15.00 (мск) и, как ожидается, продлятся около двух часов. Совместная пресс-конференция Меркель и Путина намечена на 17.30, после чего канцлер Германии сразу же вылетит в Берлин.

Плотная повестка дня визита Меркель в Москву

Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) заявил, что программа визита Меркель в Россию "очень плотная, сконцентрированная на общении с российским президентом". Ожидается, что в рамках международной повестки политики обсудят последствия захвата Афганистана радикальным движением "Талибан", а также выполнение минских договоренностей по Донбассу, где ситуация остается острой, а реализация политических аспектов соглашения фактически стоит на месте.

Кроме того, темой для обсуждения станет дальнейшая судьба газопровода "Северный поток-2" и гарантии России по поводу сохранения транзита газа через Украину. Также Меркель планирует обсудить Путиным ситуацию в Беларуси, включая миграционный кризис на границе с ЕС, в котором Брюссель обвиняет белорусского правителя Александра Лукашенко.

Одна из возможных тем переговоров - отравление Алексея Навального

Вероятнее всего, часть времени будет уделена политической ситуации в России. В частности, правозащитники призывают Меркель продолжать добиваться от властей РФ прозрачного и конкретного расследования произошедшего год назад отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального. Накануне освободить Навального в соотвествии с решениям Европейского суда по правам человека призвал в телефонном разговоре Путина президент Франции Эмманюэль Макрон.

Кроме того, Меркель может поднять вопрос о преследованиях представителей гражданского общества, включая запрет на деятельность в России трех немецких НКО, что уже привело к приостановке на неопределенное время всех двусторонних мероприятий и заседаний германо-российских рабочих групп в рамках форума гражданских обществ Германии и России "Петербургский диалог".