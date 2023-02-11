Каждую неделю русскоязычные СМИ из разных стран публикуют десятки расследований, интервью, репортажей, эссе, подкастов и аналитических колонок. По субботам мы рассказываем о важных и интересных материалах, которые готовят наши коллеги в Латвии и за рубежом.

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"Важные истории", "Агентство", "Медиазона" и другие: Серия материалов о том, как Роскомнадзор цензурирует информационное пространство в РФ



В ноябре прошлого года белорусские хакеры из группы "Кибепартизаны" взломали компьютерную сеть "Главного радиочастотного центра" — одного из подразделений Роскомназдора (это ведомство занимается блокировкой интернет-страниц, содержание которых, по мнению ведомства, противоречит российским законам). Доступ к утекшим документам (а это более двух терабайтов данных) получили журналисты из нескольких независимых русскоязычных СМИ — на этой неделе они опубликовали больше десятка материалов о том, как российский медиарегулятор "превратился из надзорного органа в цензурный" и какие свои планы он может воплотить в жизнь в ближайшем будущем.

"Агентство" рассказало о подготовке к созданию "бот-фермы" и системе удаления публикаций, посвященных здоровью Владимира Путина. Журналисты "Важных историй" опубликовали материалы о том, как Роскомнадзор следит за журналистами и знаменитостями в соцсетях и цензурирует негативные посты о президенте РФ. На сайте "Медиазоны" появились тексты о том, как ведомство планирует следить за всеми пользователями Рунета с помощью искусственного интеллекта и какими словами нельзя называть Путина, если вы не хотите, чтобы ваш сайт не был заблокирован на территории России (спойлер: например, "бздуном"). Также расследования на базе утекших документов публиковали центр "Досье", "Настоящее время" совместно с проектом "Система" и немецкая Süddeutsche Zeitung.



Украинская журналистка Виктория Хамаза с начала войны стала волонтером и уже много месяцев постоянно ездит в самые горячие районы фронта — другие обычно туда не добираются. С конца апреля девушка регулярно посещает Бахмут, куда привозит купленные на полученные пожертвования продукты, форму, тепловизоры и медицинское оборудование и откуда эвакуирует мирных жителей и раненых. Журналисты независимого белорусского издания "Зеркало" публикуют (очень страшный) монолог Виктории о том, каким был и каким стал город, за который несколько месяцев идут ожесточенные бои, и что происходит с людьми, там оказавшимися.





С началом полномасштабного вторжения в Украину российские спецслужбы стали гораздо чаще обвинять россиян в государственной измене — причем не за конкретные действия, а за "намерение" перейти на сторону соседнего государства. Сразу нескольких человек сначала задержали в аэропорту перед за рубеж или на сухопутной границе; поводом для помещения в спецприемник стало "мелкое хулиганство", но из СИЗО эти люди до сих пор не вышли — им предъявили обвинение в госизмене. Сергей Горяшко изучил, как появилась эта новая для ФСБ практика и кто стал фигурантами дел о преступлениях, которые не совершал (и вряд ли намеревался).





В сентябре прошлого года в России объявили "частичную" мобилизацию — несколько сотен тысяч мужчин принудительно отправили на фронт. Вскоре в соцсети "ВКонтакте" появилось сообщество, в котором родственники мобилизованных публикуют их снимки и вместе с другими участниками группы (сейчас это 26 тысяч человек) молятся за своих мужей, братьев, сыновей и отцов. Со временем сообщество превратилось в настоящий виртуальный храм — там даже проводят онлайн-молебны и панихиды. Анна Рыжкова изучила сотни опубликованных там постов, поучаствовала в виртуальных богослужениях и даже поговорила с курирующим группу священником, чтобы понять, о чем и почему просят Бога родственники людей, отправившихся воевать в чужую страну.





В конце января 60-летнего украинца Александра Орла не впустили в Эстонию на пропускном пункте в Нарве. С 2020 года он жил в Донецке, но не оформил ни российский паспорт, ни документы самопровозглашенной ДНР. В ноябре жена Александра умерла, и мужчина решил отвезти ее прах в Венецию — город, о котором пара мечтала, сидя под обстрелами. Путь лежал через Москву и Петербург, российский погранпункт в Ивангороде был пройден без особых проблем, но эстонские пограничники запретили Александру въезд в страну. Его история (спойлер: кончившаяся хорошо) — далеко не единственное странное сообщение из Нарвы за последние месяцы. Дмитрий Дурнев поговорил с побывавшими там украинцами и помогавшими им волонтерами, чтобы выяснить: что за странные дела (и странные ли?) творятся на пропускном пункте в приграничном эстонском городе.



Бонус — что посмотреть: Юрий Дудь взял интервью у главы отдела расследований ФБК Марии Певчих



Хотя Певчих присоединилась к команде Навального больше десяти лет назад, долгое время она, участвуя во всех громких расследованиях о российской коррупции, оставалась абсолютно непубличным человеком. Все изменилось в 2020-м, когда политика отравили в самолете — по одной из многочисленных (и ничем не подтвержденных) версий, которые в то время выдвигали прокремлевские СМИ, убить Навального пыталась именно его соратница. Спустя 2,5 года после отравления и два года после ареста оппозиционера Певчих — не только соавтор резонансных расследований, но и руководитель всех медиаресурсов команды Навального. Юрий Дудь поговорил с Певчих и о российской коррупции, и о деятельности ФБК, которая (в том числе во время войны) вызывает много вопросов даже у тех, кто выступает против нынешней власти в РФ. Мы вынуждены предупредить, что это самое продолжительное интервью на канале Дудя — оно идет почти четыре (!) часа.