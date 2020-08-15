АР запечатлело предполагаемый момент выстрела в Александра Тарайковского

Агентство Associated Press опубликовало на своем сайте кадр, на котором предположительно запечатлен момент выстрела в участника белорусских протестов Александра Тарайковского, погибшего 10 августа на пересечении проспекта Пушкина и улицы Притыцкого в Минске. На фото видно мужчину в светлой футболке и шортах, прижимающего руку к груди, откуда до самого паха струится кровь.

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В белорусском МВД утверждали, что Тарайковский якобы сам подорвался на взрывном устройстве, которое держал в руках и хотел бросить в силовиков. На кадрах АР никакого взрыва и не видно. Описание к фотографии гласит, что мужчину на снимке опознают как Александра Тарайковского. Отмечается, что это кадр из видеозаписи Associated Press Television, снятой 10 августа.

Автором кадра указан украинский корреспондент АР Мстислав Чернов. В Национальном союзе журналистов Украины сообщали, что силовики избили его в ночь на 10 августа. Британское издание Independent писало, что Чернов попал в больницу с предварительным диагнозом "сотрясение мозга" после того, как его избил ОМОН в фургоне милиции.

До сих пор в соцсетях и СМИ широко было распространено видео предположительно с Тарайковским, снятое с другого ракурса. На нем четко не видно лица протестующего и передней части его туловища. При этом на раскадровке этой записи четко видно вспышку выстрела со стороны белорусского спецназа. Никаких вспышек в руках Тарайновского, если это действительно он, нет.

Видео с моментом гибели демонстранта в Минске.

Внимание: видео содержит сцены насилия. pic.twitter.com/uX6BT8rEMk — bbcrussian (@bbcrussian) August 15, 2020



Conflict Intelligence Team, изучив видео, заключила, что "с высокой вероятностью" Тарайновский был убит одним из бойцов спецназа КГБ Беларуси "Альфа" или спецназа МВД "Алмаз". В свидетельстве о смерти указано, что Тарайковский получил открытую рану грудной клетки, смерть наступила от массивной кровопотери.

Супруга погибшего Елена, ездившая на опознание мужа в морг, сообщила изданию Onliner, что на его теле есть только одна рана — в районе груди. "На теле у него нет повреждений — только в районе груди стоит яркий синяк. Нам сказали, что у него "открытая рана грудной клетки", он умер от потери крови", — рассказала она.

11 августа управление Следственного комитета Беларуси по Минску сообщило о проверке по факту смерти мужчины на улице Притыцкого. Для установления точной причины гибели была назначена судебно-медицинская экспертиза. В УСК Onliner сообщили, что проверка продолжается, ожидается заключение от специалистов Государственного комитета судебных экспертиз.

В субботу тысячи людей собрались на месте гибели Александра Тарайковского у станции метро "Пушкинская" в Минске, чтобы почить его память. Народный мемориал буквально завален цветами, проезжающие автомобили сигналят в знак поддержки. При вынесении гроба с телом Тарайковского собравшиеся у ритуального зала опустились на одно колено. Погибшего проводили под аплодисменты, лозунг "Жыве Беларусь" и духовный гимн "Магутны Божа".