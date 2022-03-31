Арахамия: Уже есть два государства-гаранта из НАТО
Foto: AP/Scanpix/LETA

Две страны, которые являются членами НАТО, поддержали предложения гарантии безопасности Украины в той концепции, которую озвучил Киев. Об этом сообщил глава украинской делегации в переговорном процессе с Россией, народный депутат Давил Арахамия в четверг, 31 марта

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"Приветствуем позицию Реджепа Тайипа Эрдогана, который выразил готовность Турции стать гарантом безопасности Украины согласно предложенной нами концепции", — написал Арахамия в Telegram.

Также он напомнил, что вчера Германия выразила готовность предоставить Украине гарантии безопасности.

"То есть на сегодняшний день уже две мощные страны-члены НАТО поддержали наши предложения", — добавил Арахамия.

Нардеп добавил, что уже 1 апреля возобновятся переговоры с российской делегацией в режиме онлайн. Он пообещал, что в течение недели будут наработаны документы, необходимые для проведения встречи президентов Украины и России.

"В то же время, мы настаиваем, чтобы такая встреча состоялась не на территории России или Беларуси", — подчеркнул Арахамия.

Напомним, после переговоров в Стамбуле украинская делегация озвучила идею новых гарантий безопасности для нашей страны.

При этом президент США Джо Байден уклонился от ответа касательно готовности Вашингтона предоставить гарантии безопасности Украине.

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