Арест за прогулку: страны ЕС ужесточают меры борьбы с коронавирусом

Страны ЕС ужесточают меры борьбы с коронавирусом на фоне роста числа зарегистрированных случаев заболевания и смерти от инфекции. В Испании и Франции, где вслед за Италией ввели ограничения на выход из дома, власти грозятся строже следить за соблюдением этих правил, сообщает портал телеканала Еuronews.

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Только в Мадриде около тысячи прохожих были оштрафованы за появление на улице без достаточных оснований. Десятки нарушителей по всей стране отправлены под стражу. В королевстве зарегистрированы около 20 тыс. случаев заражения, свыше тысячи инфицированных умерли. Глава центра чрезвычайных ситуаций испанского министерства здравоохранения Фернандо Симон отмечает резкий рост числа заболевших, но, вместе с тем, заявляет, что это может быть уже пик эпидемии.

#Coronavirus | Ici sur les quais de Seine comme partout ailleurs sur l'ensemble de l'agglomération parisienne, les FDO sont pleinement mobilisées pour faire respecter les mesures d'interdiction et de confinement.

En semaine comme en week-end, #SoyezResponsables et #RestezChezVous https://t.co/VOaWv3txVi — Préfecture de Police (@prefpolice) March 20, 2020

Во Франции полиция рапортует о первых арестах злостных нарушителей карантинного режима. Глава МВД Кристоф Кастанер вновь заявил, что, несмотря на введенные ограничения и на разъяснения об опасности ситуации, слишком многие отказываются соблюдать новые правила. Выходить из дома разрешено лишь за покупками, в аптеку, ко врачу, либо на работу — если работодатель предоставил справку о невозможности удаленной работы. Допускаются и занятия спортом на свежем воздухе, однако, как уточняют в МВД, нельзя удаляться слишком далеко от дома и проводить слишком много времени на улице.

Во Франции, по последним официальным данным, более 12 тыс. заразившихся коронавирусом. Умерли 450 человек. Страна готовится к эпидемии большего масштаба: в регионах разворачивают военно-полевые госпитали для больных коронавирусом.