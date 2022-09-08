Арестович: после Украины Кремль планировал взять страны Балтии и всю Восточную Европу

Советник администрации президента Украины Алексей Арестович убежден, что Кремль не собирался ограничиваться оккупацией Украины, а планировал вторгнуться в страны Балтии, Польшу и всю Восточную Европу.

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Выступая на проходящей в Вильнюсе конференции, посвященной 508-й годовщине битвы под Оршей, он сказал, что Россия "мыслит геополитически" — как накануне битвы под Оршей, которая произошла более 500 лет назад, так и сейчас. Об этом, по его словам, свидетельствует и выступление президента России Владимира Путина за день до вторжения в Украину.

"Он мыслит исторически и геополитически. И главная идея этой военной кампании, на мой взгляд, заключалась в том, чтобы захватить всю Восточную Европу. Потому что русские знают (…), что с Украиной Россия — великая империя, без Украины — ничто. Таким образом, цель и идея заключались в том, чтобы захватить Украину, а затем, заполучив ресурсы, напасть на Восточную Европу: сначала на балтийские государства, на Польшу", — сказал Арестович.

Он также напомнил, что после нападения России на Украину "лучшие военные эксперты" предсказывали падение страны в течение трех суток.

"Сегодня мы боремся 197 дней, таким образом у нас есть несколько секретов, как это сделать", — сказал советник.