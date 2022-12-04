Арестович: Я не верю либеральным российским СМИ, в том числе и "Дождю"

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович в YouTube-стриме Марка Фейгина прокомментировал, что либеральным российским СМИ не доверяет.

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По версии Арестовича, если бы журналист телеканала "Дождь" Алексей Коростелев допустил оговорку, телеканал бы извинился, но сотрудника увольнять не стал бы. А раз его уволили, то значит, не все там так однозначно.

А вот другая постоянная собеседница Арестовича журналист Юлия Латынина выступила в поддержку "Дождя". Она раскритиковал выступающего против "Дождя" режиссера Алвиса Херманиса.

"Дождь" состоял в оппозиции Путину, когда европейские политики целовались с ним в десны, а главный доносчик на него Херманис, который теперь на партсобрании больше всех требует разружиться перед партией, получал российское госбабло", — пояснила Латынина в своем аккаунте Twitter.

Дождь состоял в оппозиции Путину, когда европейские политики целовались с ним в десны, а главный доносчик на него Херманис, который теперь на партсобрании больше всех требует разружиться перед партией, получал российское госбабло. https://t.co/iuxdw51S9d pic.twitter.com/MZsYuTOsIc — Yulia Latynina (@YLatynina) December 3, 2022

Не считает заявления журналиста Коростелева случайной ошибкой или преувеличением журналист Евгений Киселев, который последние 15 лет живет и работает в Украине. "Нет, это точно не ошибка и не переформулировка. Это был вдумчивый и взвешенный текст", — говорит Киселев.

По его словам, суть дела кроется не столько в заявлениях журналиста, сколько в понимании самих оппозиционеров, политэмигрантов и "антипутинистов": "Однако они не могут понять, что мы живем в совершенно мир сейчас другой. Мы живем в эпоху страшной войны. Русские не могут понять,что их армия ведет преступную, жестокую войну… люди как бы скорбят, но не до конца понимают, что в соседней стране происходит большая трагедия".

Киселев полагает, что сейчас россияне должны желать поражения "своей российской армии и победы украинцам".