Армения отказалась от учений ОДКБ на своей территории

Запланированные в 2023 году в Армении совместные учения стран, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), не состоятся. Об этом сообщает агентство РИА "Новости" со ссылкой на премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

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"Министерство обороны Армении уже письменно проинформировало Объединенный штаб ОДКБ, что проведение в Армении учений в сложившейся ситуации считаем нецелесообразным. Эти учения в Армении, по крайней мере в этом году, не состоятся", — сказал Пашинян.

Ранее минобороны РФ сообщало, что в 2023 году российские военные примут участие в совместных учениях ОДКБ "Нерушимое братство" на территории Армении. В прошлом году они должны были пройти в Кыргызстане, но также были отменены по инициативе принимающей стороны.

Российское военное ведомство пока что не прокомментировало заявление Пашиняна.

В ОДКБ входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Договор о коллективной безопасности предполагает совместную защиту подписавшего его государства в случае нападения третьей страны.

В ноябре прошлого года Пашинян отказался подписывать итоговую декларацию саммита ОДКБ, поскольку в документе не были осуждены атаки азербайджанских военных на армянскую территорию в сентябре. В целом реакцию организации на конфликт с Баку глава армянского правительства характеризовал как недостаточную.