Армения откажется от слова "коньяк" за три миллиона евро
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Евросоюз выплатит Армении компенсацию размером три миллиона евро за то, чтобы слово "коньяк" больше не использовалось в названиях армянской алкогольной продукции.

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Коньяк — это напиток, который производится из определенных сортов винограда в окрестностях французского города Коньяк. Остальные похожие напитки не являются коньяком. Аналогичная ситуация с шампанским: настоящее шампанское производится только в провинции Шампань.

Выпускать напитки под названием "коньяк" армянские производители должны прекратить с 2032 года. После этого им будет дано еще 11 лет, чтобы распродать старые запасы.

О том, как теперь будет называться армянский коньяк, производители еще не договорились. Скорее всего, будет использоваться слово "бренди". В СССР словом "коньяк" называли любой бренди, эта практика сохранилась и в странах, образовавшихся после его распада. Первый армянский коньяк начали производить еще до СССР, в 1887 году, используя французские технологии.

Допускается, что слово "коньяк" можно будет использовать, если оно будет написано не латиницей. Поскольку большая часть армянского коньяка экспортируется в Россию, это будет выгодно для производителей.

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