Армения сообщила об ожесточенных боях в Карабахе на двух направлениях
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Минувшей ночью в Нагорном Карабахе шли ожесточенные бои, после того как Азербайджан перебросил туда новые силы. Об этом заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

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"Ночью шли ожесточенные бои", — написал он в Facebook.

Пресс-секретарь военного ведомства Шушан Степанян сообщила, что ожесточенные и упорные бои идут на северном и южном направлениях. "Противник сконцентрировал на этих флангах крупные силы и перешел в наступление. Армянские подразделения пресекают продвижение противника, нанося ему большие потери", — сообщила она.

Степанян также заявила, что армянские ПВО сбили над территорией Нагорного Карабаха три самолета Военно-воздушных сил Азербайджана. По ее словам, первый из них был подбит в 08:25 по местному времени, два других — спустя 20 минут.

Ранее в Баку сообщили о том, что азербайджанские войска заняли новые опорные пункты на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и осуществили зачистку территории от противника. В Минобороны Азербайджана отметили, что в ходе боевых действий было уничтожено значительное число личного состава армии Армении, а также вооружений, боевой и другой техники противника.

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