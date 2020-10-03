Армения сообщила об ожесточенных боях в Карабахе на двух направлениях

Минувшей ночью в Нагорном Карабахе шли ожесточенные бои, после того как Азербайджан перебросил туда новые силы. Об этом заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
"Ночью шли ожесточенные бои", — написал он в Facebook.
Пресс-секретарь военного ведомства Шушан Степанян сообщила, что ожесточенные и упорные бои идут на северном и южном направлениях. "Противник сконцентрировал на этих флангах крупные силы и перешел в наступление. Армянские подразделения пресекают продвижение противника, нанося ему большие потери", — сообщила она.
Степанян также заявила, что армянские ПВО сбили над территорией Нагорного Карабаха три самолета Военно-воздушных сил Азербайджана. По ее словам, первый из них был подбит в 08:25 по местному времени, два других — спустя 20 минут.
Ранее в Баку сообщили о том, что азербайджанские войска заняли новые опорные пункты на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и осуществили зачистку территории от противника. В Минобороны Азербайджана отметили, что в ходе боевых действий было уничтожено значительное число личного состава армии Армении, а также вооружений, боевой и другой техники противника.