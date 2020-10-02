Армения заявила о готовности к переговорам о перемирии в Карабахе
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Ереван заявил о готовности вести диалог по восстановлению режима прекращения огня в Карабахе при посредничестве стран «минской группы» ОБСЕ. Накануне лидеры России, США и Франции призвали Баку и Ереван к переговорам

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Армения готова приступить к переговорам по прекращению огня в Нагорном Карабахе при посредничестве стран "минской группы" ОБСЕ, сообщил МИД страны в Facebook.

"Армения сохраняет приверженность мирному урегулированию карабахского конфликта. Между тем как эта агрессия против Нагорного Карабаха продолжит получать наш жесткий и решительный ответ, мы готовы присоединиться к странам — сопредседателям "минской группы" ОБСЕ для восстановления режима прекращения огня на основе соглашений 1994–1995 годов", — говорится в сообщении.

Сопредседатели "минской группы" ОБСЕ — это Россия, Франция и США. 1 октября лидеры этих стран — Владимир Путин, Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп — выпустили совместное заявление по поводу боев в Нагорном Карабахе. Они призвали Армению и Азербайджан немедленно прекратить боевые действия и "без выдвижения дополнительных условий" сесть за стол переговоров при содействии сопредседателей "минской группы" ОБСЕ".

Бои между Арменией и Азербайджаном возобновились утром 27 сентября и продолжаются до сих пор. Обе страны ввели военное положение и обвинили друг друга в наступлении и атаках на мирных жителей.

Армения утверждает, что в боях на стороне Азербайджана участвует Турция, которая поддерживает его военными специалистами, наемниками и техникой. Баку и Анкара эти заявления опровергли.

В то же время в Турции назвали неприемлемым вмешательство стран — сопредседателей "минской группы" ОБСЕ в ситуацию в Нагорном Карабахе. "США, Россия и Франция почти 30 лет пренебрегали этой проблемой. Недопустимо, чтобы они участвовали в поиске решения по прекращению огня", — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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