Армения заявила о новом наступлении Азербайджана на юге Карабаха

Минобороны Армении заявило о возобновлении наступательных действий на юге Карабаха со стороны Азербайджана. По сообщению ведомства, которое приводит ТАСС, наступление началось 12 декабря на юге непризнанной республики в направлении сел Хин Таглар и Хцаберд. Армия обороны Армении "предпринимает соответствующие действия".

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В бюллетене на сайте Минобороны России говорится, что один случай нарушения режима прекращения огня был зафиксирован 11 декабря в Гадрутском районе.

Представитель штаба российских миротворческих сил уточнил, что в Гадрутском районе была зафиксирована стрельба из автоматического стрелкового оружия. "По прямым каналам связи оперативно было доведено требование сторонам о соблюдении режима полного прекращения огня", — сказал он.

Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщило на своем сайте, что 11 декабря около 20:40 "противник предпринял попытку атаковать одну из военных позиций, расположенных на южном направлении Армии обороны". В результате перестрелки трое резервистов получили огнестрельные ранения различной степени тяжести, их жизни ничего не угрожает.

В ведомстве также назвали не соответствующей действительности информацию азербайджанских СМИ о том, что армянские силы "якобы прибегли к вооруженной провокации в районе Гадрута, в результате которой был ранен один азербайджанский военнослужащий".

Баку со своей стороны обвинил армянскую сторону в совершении "провокационных действий на освобожденных территориях Азербайджана, сопровождавшиеся нарушением режима прекращения огня". На сайте Минобороны республики говорится, что вооруженные силы Азербайджана приняли "адекватные ответные меры", и "в настоящее время соблюдается режим прекращения огня".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что ситуация в Карабахе "в определенной степени стабильная", но, по сообщениям, "вчера либо армянские боевики, либо остатки так называемой армянской армии совершили некоторые теракты".

В субботу министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян совершает рабочий визит в Россию, в ходе которого планирует встретиться с российским коллегой Сергеем Шойгу и "другими высокопоставленными должностными лицами". Министры иностранных дел России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов в свою очередь провели сегодня телефонный разговор, в ходе которого обсудили "практические задачи реализации" трехстороннего мирного соглашения, подписанного лидерами Азербайджана, Армении и России 9 ноября.

Согласно этому заявлению, в Нагорном Карабахе полностью прекращаются военные действия. Азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе размещаются российские миротворцы сроком на пять лет с возможным продлением. Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы возвращаются под контроль Азербайджана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 12 декабря принял французского и американского сопредседателей Минской группы ОБСЕ, посла России в Баку Михаила Бочарникова и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика. В ходе этой встречи Алиев сообщил о начале создания турецко-российского мониторингового центра по контролю над соблюдением режима прекращения огня.

10 декабря в Баку, где окончание военных действий считают победой Азербайджана, прошел парад, на котором присутствовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В смотре приняли участие более 3 тысяч военнослужащих, включая турецких солдат, и до 150 единиц военной техники, также были показаны захваченные трофеи.