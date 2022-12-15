13 декабря в телеграме разошелся фрагмент программы "Вести с Алексеем Казаковым" на государственном телеканале "Россия 24". В нем ведущие Алексей Казаков и Евгения Петрухина насмешливо рассказывали о том, с какими трудностями украинцы сталкиваются из-за регулярных отключений электроэнергии, — не упоминая о том, что они вызваны российскими ударами.

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"Медуза" изучила другие выпуски "Вестей с Алексеем Казаковым" — и обнаружила, что там регулярно обсуждают перебои в работе энергосистемы Украины в ироническом и издевательском ключе. Также об этом говорят на других каналах российского ТВ и пишут в прокремлевских телеграм-каналах. Мы собрали цитаты, из которых понятно, как российская пропаганда обсуждает блэкауты в Украине и на кого она возлагает за них ответственность (спойлер: не на российскую армию и власть). Цитаты приведены с незначительными сокращениями. Если это слова гостей программы, авторство цитаты указано, если ведущих или корреспондентов — нет.

Что говорят в "Вестях с Алексеем Казаковым" на "России 24"

Выпуск от 12 декабря:

С одной стороны, зрелище довольно печальное, но с другой — вполне закономерное, ведь упрямство [Владимира] Зеленского уже довело этот и другие населенные пункты до натуральной энергетической катастрофы. Конкретно в Одессе на стабильное электроснабжение не стоит рассчитывать как минимум два-три месяца, то есть всю зиму. Таковы прогнозы местных властей. Тем временем лично президент Незалежной в разговоре с Джо Байденом пожаловался на колоссальный ущерб инфраструктуре ТЭЦ и ТЭС, однако, конечно, не признал, что сам же виноват в столь тяжелой ситуации. <…>

В Незалежной дефицит генераторов. <…> Но и тем, у кого генераторы есть, не то чтобы спокойно живется. Ведь генераторы воруют. <…> Быт украинца сейчас в целом выглядит вот так. Зарядка телефонов в магазинах. Ужин при свечах. Почти романтично, но вот только еду таким образом разогревать придется около часа. А вот мужчина вынужден бриться рядом с банкоматом. <…> Другой пример — так можно и без волос остаться, если сушить голову над газовой плитой. И это в лучшем случае. На лентах новостей все больше сообщений об отравлении угарным газом.

это же смотрят люди, чей быт никак не отличался от быта тех, кого им показывают. взорванные квартиры на фотографиях, которые я смотрю, тоже никак не отличаются.

ну ладно гуманитарные ценности, но вот эта похожесть-то должна пробивать пропаганду, почему этого не происходит? pic.twitter.com/44LvvakMX7 — Feldman (@EvgenyFeldman) December 13, 2022

Выпуск от 29 ноября:

Уже почти неделю города Незалежной в непроглядном мраке. <…> Сложную кулинарию простые украинцы сейчас не могут себе позволить: даже 100 миллилитров воды (полстакана) на огне свечи будут кипятиться в лучшем случае 40 минут. <…> А уж русский борщ, который украинцы очень любят, вообще без генераторов, газовых печей или костров, невозможно приготовить чисто физически. <…> Но даже в такой ситуации можно увидеть свои плюсы. Без классических плит сложно жарить мясо со специями или печь мучное, а это вредно. Почему бы не воспользоваться ситуацией и не перейти на более полезную и простую еду. В конце концов, оздоровление украинского общества есть главная цель ударов по энергосистеме Незалежной.

Выпуск от 24 ноября:

"Руководство Украины имеет все возможности урегулировать ситуацию таким образом, чтобы прекратить возможные страдания мирного населения". Это сегодняшний комментарий Дмитрия Пескова, который отреагировал на вопросы журналистов об очередном украинском блэкауте. С одной стороны, пресс-секретарь президента вновь акцентировал: удары по социальной инфраструктуре не наносятся. Но с другой стороны, упорное невыполнение киевским режимом требований российской стороны приводит к масштабным перебоям энергоснабжения. Просто потому, что свою энергосистему противник поставил на военные рельсы. По ней приходится систематически бить. Как следствие, без света по вине Зеленского с [главнокомандующим ВСУ Валерием] Залужным остаются целые регионы.

Что говорят на других российских телеканалах

"Вести недели" на "России 1", 27 ноября:

Американцы и вообще западники накачивают Украину оружием. А мы нашли асимметричный ответ, который, с одной стороны, позволяет нам парализовать действия противника, а с другой — сохранить жизни наших воинов-героев. Российские высокоточные ракеты с дальнего расстояния систематически выводят из строя энергосистему Украины. В результате экстренно остановлены все атомные станции. <…> Из космоса страна ночью как черная дыра. <…> Нет не только света, но и нарушено движение электрифицированных железных дорог. <…> Блэкаут означает также серьезные перебои с водоснабжением, отоплением, канализацией и связью, включая интернет <…> Собственно, такое противоядие поставкам военной техники на Украину с Запада.

Депутат Госдумы Алексей Веллер, "Время покажет" на Первом канале, 24 ноября:

Конечно, ничего хорошего нет для украинцев в тех ударах, которые Россия наносит по энергетической инфраструктуре. И радоваться этому нечего. Так мы и не радуемся. Но мы понимаем, что (учитывая, что Минобороны РФ наносит удары с минимальными жертвами среди мирного населения), как бы странно ни звучало, это, возможно, одна из самых гуманистических, гуманных возможностей все-таки придвинуться к окончанию этого конфликта.

"В центре событий" на канале ТВЦ, 4 ноября:

"Герань" (иранские беспилотники Shahed-131 и Shahed-136, которые в России переименовали в "Герань-1" и "Герань-2"; российские власти отрицают, что это дроны иранского производства — прим. "Медузы") продолжает цвести по всей территории временно оккупированной нацистами Украины. Удары наносятся фактически каждый день, иногда по несколько раз. Главные цели — транспорт и энергетическая инфраструктура. Основная задача — выведение из строя предприятий, работающих на войну, и нарушение логистики. Проще говоря, мы делаем невозможным восстановление и подвоз военной техники к линии фронта. Именно поэтому введение веерных отключений по городам и весям Незалежной — это решение Киева, а не главное следствие наших ударов.

Что пишут в прокремлевских телеграм-каналах

Бывший сотрудник радио "Комсомольская правда" Сергей Мардан, 6 декабря:

Так вот, выключая свет на Украине, Россия формирует у хохлов условный рефлекс — "пропал свет, значит, я что-то неправильно сделал, что сделать, чтобы свет включился?". А надо всего лишь перестать петь бандеровские песни, сносить памятники Пушкину и выучить историю. При этом вполне можно оставаться людьми и даже говорить на украинском, главное понимать — свет пропадает не от "Калибров", а от бардака в головах и поступках.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, 27 ноября:

"Случаи домашнего насилия участились на Украине из-за отсутствия света в жилых домах", — [сказал] глава МВД Украины Денис Монастырский. Помню, как Кулебище (речь про министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу — прим. "Медузы") радовался холодку и говорил, что все будут заниматься любовью. Не вышло почему-то. Собственно, как и ничего из того, что обещал киевский режим. Или у них такая любовь?

Писатель Захар Прилепин, 19 ноября:

Одесса — город, где огромное количество прорусского населения. Десятки тысяч людей, которые с нетерпением ждали освобождения. И то, что они страдают больше всех [от отключения электроснабжения], — это печалит и гнетет. Ломаем кыевский режим, а достается по своим. Но выбор, который нам предоставлен историей, таков: сдавать все и вся, включая Донбасс и Крым; гнать на убой все новых и новых русских людей; или как-то иначе. Про это горькое и ледяное "иначе" и речь.