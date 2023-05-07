Асад и Сирия возвращаются в арабский мир после 11 лет изоляции
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Арабский мир восстановил отношения с Сирией, разорванные более чем 11 лет назад после кровавого подавления протестов против режима Башара Асада и разрушительной гражданской войны с участием России.

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Лига арабских государств восстановила членство Сирии на воскресной встрече в Египте, где присутствовали министры иностранных дел 13 из 22 стран Лиги. Теперь Асаду гарантировано приглашение на саммит влиятельной организации 19 мая в Эр-Рияде.

Асад стал изгоем из-за войны в Сирии, которая унесла более 300 тысяч жизней. Еще около 100 тысяч человек, по оценкам ООН, пропали без вести или оказались в застенках. Каждый второй житель 21-миллионной Сирии стал беженцем.

В ноябре 2011 года Лига арабских государств приостановила членство Дамаска, и лишь год назад наметились признаки нормализации отношений. Асад в марте прошлого года впервые с начала конфликта посетил арабскую страну (Объединённые Арабские Эмираты), да и вообще съездил куда-то, помимо России и Ирана.

Именно усиление позиций Ирана - главного противника Саудовской Аравии - аналитики называют причиной потепления отношений арабского мира с Сирией. В период изоляции Асада Тегеран последовательно поддерживал его и расширял военное присутствие в Сирии.

Перед встречей глав МИД арабских стран в Египте Асада навестил иранский президент, что еще более укрепило наблюдателей во мнении, что восстановление членства Сирии имеет целью ослабить позиции Ирана на Ближнем Востоке.

Арабы приняли Асада обратно в свою компанию не без условий.

Они подчеркнули, что Сирии следует прекратить наконец гражданскую войну и смягчить вызванный ей миграционный кризис, а также обуздать наркотрафик. Прогресс на этом пути будет отслеживать специально созданная комиссия из представителей Египта, Саудовской Аравии, Ливана, Иордании и Ирака.

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BBC News Русская служба:

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