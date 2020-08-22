Ассоциация потребовала от Минска прекратить блокировку сайтов

Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) потребовала от властей республики остановить давление на СМИ. Об этом организация написала в своем заявлении, которое опубликовано на Facebook, передает РБК.
"Белорусская ассоциация журналистов требует от властей страны немедленно прекратить давление на прессу, обеспечить бесперебойный выпуск печатных изданий, разблокировать доступ к заблокированным сайтам", — сказано в сообщении.
По данным БАЖ, вечером 21 августа Министерство информации ограничило доступ пользователей Белоруссии к сайтам нескольких изданий и политических движений. Среди заблокированных медиа оказались "Радио Свобода", телеканал "Белсат", "Еврорадио", газета "Солидарность", Udf.by, The Village Беларусь, by.tribuna.com, Masheka.by и другие. Ассоциация добавила, что, помимо этого, министерство огранило доступ к сайту закрытого властями правозащитного центра "Весна", а с 9 августа жители страны не могут открыть сайт и самого БАЖ.
"В пятницу под предлогом выхода из строя печатного станка государственное предприятие "Издательство "Белорусский Дом печати" сорвало выпуск очередных номеров газет "Народная Воля" и "Комсомольская правда в Белоруссии", — уточнили в ассоциации. Она подчеркнула, что это уже третий срыв выхода газеты "Комсомольская правда".
В связи с вышеперечисленными фактами БАЖ сделала вывод, что блокировка интернет-ресурсов и ограничение выпусков печатных изданий является попыткой действующей власти огородить белорусов об информации о протестах стране и применения насилия по отношению к демонстрантам. По мнению ассоциации, подобные действия считаются косвенной цензурой и воспрепятствованием законной деятельности медиа в Белоруссии.
Также БАЖ заявила, что из-за этих ограничительных мер нарушаются не только права журналистов и СМИ, но и конституционное право граждан республики на получение достоверной информации. Организация потребовала от властей Белоруссии остановить давление на прессу и обеспечить доступ к выпуску печатных изданий и к сайтам медиа. Ассоциация призвала белорусские и международные организации поддержать это заявление.